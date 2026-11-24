WASHINGTON.- El ambiente eufórico que desató el regreso de Jensen Huang a la sede de Nvidia en Santa Clara, California, donde el lunes fue ovacionado por los empleados tras su reincorporación como CEO de la empresa, dista por completo del clima hostil con el magnate tecnológico en la otra costa de Estados Unidos, donde varios legisladores están en pie de guerra en el Capitolio por la inédita intervención directa de Donald Trump en su restitución, con potenciales conflictos de interés y riesgos para la seguridad nacional.

La admisión del presidente de que presionó a la junta directiva de Nvidia para que reincorporara a Huang, a pesar de las sospechas de presunto espionaje chino por su relación extramatrimonial con una ejecutiva, abrió un nuevo frente a las investigaciones que los demócratas ya tenían en marcha por el caso, y disparó críticas de la propia tropa republicana de Trump, mientras crece la presión bipartidista para para implementar nuevos controles a la exportación de tecnología avanzada.

I dipendenti di Nvidia hanno accolto con applausi e cori il ritorno dell'amministratore delegato Jensen Huang nella sede centrale dell'azienda a Santa Clara, in California, dopo il suo reintegro. Rivolgendosi al personale riunito sui vari piani dell'edificio, Huang ha promesso:… pic.twitter.com/y6dPNlxs62 — Sky tg24 (@SkyTG24) November 24, 2026

Esta mañana, el demócrata de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Gregory Meeks, exigió que Huang testifique en una audiencia pública ante los “preocupantes interrogantes sobre el papel de la administración” republicana en su retorno como CEO de Nvidia.

“Los estadounidenses merecen escuchar públicamente a Huang sobre cómo miles de millones de dólares en nuestra tecnología más avanzada terminaron en manos de nuestro mayor competidor [China], y qué rol desempeñó este gobierno”, sostuvo Meeks, que explicó que su pedido no reemplaza la presentación a puertas cerradas que el magnate de origen taiwanés ya tiene pautada para el 1° de diciembre ante las comisiones de Asuntos Exteriores e Inteligencia de la cámara baja y el comité especial sobre el Partido Comunista Chino (PCCh).

Statement from Ranking Member @RepGregoryMeeks calling on NVIDIA CEO Jensen Huang to testify at a public committee hearing following Huang’s reinstatement after President Trump intervened with the company’s board: pic.twitter.com/tn3MAjEDQl — House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) November 24, 2026

El magnate, aliado de Trump, también debe comparecer el 3 de diciembre en una audiencia pública ante el Comité Bancario del Senado para responder preguntas sobre si el vínculo que mantuvo con Alice Huang, la ejecutiva china de Megaspeed sospechada de operar para la inteligencia china, tuvo implicancias para la seguridad nacional, y si Nvidia cumplió con las restricciones de Estados Unidos para impedir que China obtenga chips de última generación.

“Nuestros mercados exigen transparencia. Los estadounidenses merecen la verdad”, señaló el presidente del comité, el republicano Tim Scott (Carolina del Sur).

Su correligionario Kevin Cramer (Dakota del Sur), que integra el comité, criticó en duros términos a Nvidia por haber restituido a Huang y señaló que tiene “preguntas realmente difíciles” para el magnate tecnológico. “Espero que las investigaciones continúen”, dijo este martes en diálogo con CNBC.

Los demócratas ya tenían abiertas varias líneas de investigación sobre Nvidia, los riesgos para la seguridad nacional, y el deficiente accionar del Departamento de Comercio que posibilitó el desvío ilegal de chips avanzados de la empresa tecnológica hacia China, principal rival de Estados Unidos en la puja por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

El presidente Donald Trump y el CEO de Nvidia, Jensen Huang, en un acto en la Casa Blanca. JIM WATSON - AFP

Sin embargo, el rol decisivo que tuvo Trump para la restitución de Huang puso a las investigaciones sobre el caso al tope de las prioridades de la oposición, justo antes de que reasuma el 3 de enero el control del Congreso tras el amplio triunfo en las elecciones de medio término, y al propio presidente en la mira de los legisladores, que buscarán determinar si incurrió en un conflicto de intereses pasando por alto los potenciales riesgos del caso para la seguridad nacional.

El representante demócrata Robert Garcia (California), que se perfila para presidir el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en 2027, afirmó que la intervención directa de Trump en la decisión de Nvidia “plantea serias dudas en materia de seguridad nacional y corrupción”.

La imagen generada con IA que subió Donald Trump en su red Truth Social para celebrar el retorno de Huang como CEO de Nvidia.

El fabuloso repunte de 31,4% de las acciones de Nvidia el lunes tras la reincorporación de Huang -que generó un día de euforia en Wall Street- pudo haber incrementado en hasta 15 millones de dólares el valor de las participaciones de Trump en la compañía, según una estimación del Financial Times.

“Huang comprometió nuestra seguridad nacional, y sin embargo fue restituido en su antiguo cargo porque el presidente lo solicitó. El mismo presidente que tiene millones de dólares en acciones de Nvidia, que se recuperaron. Esto es inaceptable y apesta a corrupción. El Congreso investigará”, advirtió la congresista demócrata Pramila Jayapal (Washington), miembro del Comité Judicial.

Jensen Huang compromised our national security, and yet he was reinstated to his old position because the President of the United States asked for it. The same President who owns millions of dollars of Nvidia stock that rebounded after the reinstatement.



This is unacceptable and… — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) November 24, 2026

Dudas republicanas

Mientras tanto, los líderes republicanos de los comités señalaron que esperan que Huang cumpla con su compromiso de someterse a las audiencias la próxima semana.

“El hecho de que haya sido restituido como CEO no cambia nada. Siguen existiendo serias dudas sobre las implicaciones para la seguridad nacional que aún requieren respuesta”, señaló a Politico un vocero republicano en el Comité de Inteligencia.

La disposición de Huang a testificar ante el Congreso se produjo luego de su renuncia como CEO el 12 de noviembre, tras admitir que había mantenido dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con Huang, ejecutiva de la empresa tecnológica Megaspeed que en los últimos dos años adquirió 4800 millones de dólares en chips de IA de Nvidia con acceso restringido.

La compañía con sede en Singapur quedó bajo sospecha de violar los controles de exportación de Estados Unidos al desviar más de 200.000 de esos dispositivos hacia China, lo que llevó a demócratas y republicanos a lanzar investigaciones para determinar qué sabía Nvidia sobre el contrabando y si el gobierno de Trump desoyó las advertencias de la inteligencia norteamericana.

“La junta directiva de Nvidia sostiene que se basó en los aportes de altos funcionarios estadounidenses para concluir que el regreso de Huang no suponía ningún riesgo para la seguridad nacional... ¿Quién dentro de nuestro gobierno intervino al respecto? ¿Qué le dijeron a la junta directiva, y en qué se basó para concluir que no existía riesgo alguno?“, se preguntó el senador republicano John Curtis (Utah).

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, y el presidente Donald Trump. KENT NISHIMURA - AFP

Por su parte, el senador republicano Tom Cotton (Arkansas), afirmó haber advertido a la administración Trump “desde el principio sobre el hecho de que la China comunista” estaba obteniendo chips avanzados, “tanto mediante el contrabando como a través del acceso remoto”.

“La controversia en torno a Nvidia y Megaspeed es solo la punta del iceberg, y no se resolvió por el simple hecho de que Huang haya recuperado su puesto”, alertó.

“¿Ningún riesgo para la seguridad nacional? ¿Basándose en qué?“, se preguntó, por su parte, el senador republicano John Cornyn (Texas), en referencia a la justificación que tanto Nvidia como Trump dieron sobre la restitución de Huang a solo 11 días de haber renunciado como CEO. Incluso, días atrás la propia compañía había señalado que no consideraba su reincorporación.

Según medios norteamericanos, Trump involucró al vicepresidente JD Vance en los esfuerzos del gobierno para restituir a Huang luego de que evaluara que esa era la única forma de revertir las pérdidas bursátiles generadas tras su renuncia como CEO de Nvidia.

Cornyn también cuestionó si el FBI había llevado a cabo una “sesión informativa sobre medidas de seguridad” para advertir a Huang sobre el riesgo de ser objeto de espionaje. “Si no fue así, ¿por qué no? Y si ocurrió, ¿qué le dijeron sobre ese riesgo? ¿Acaso lo ignoró?“, señaló.