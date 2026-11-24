El pasado 19 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito extendió el bloqueo de la orden del Distrito Norte de California que suspendía la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos. En ese contexto, el abogado Héctor Benítez, fundador y presidente de Benme Legal, señala que los afectados deben respaldarse de los procesos migratorios que tenían antes de obtener el beneficio.

Cuál es el panorama actual de los venezolanos beneficiarios del TPS en EE.UU.

De acuerdo con Benítez, la última decisión de la corte establece que el beneficio va a continuar suspendido hasta que emitan un nuevo fallo sobre su validez.

Para que el TPS pueda restablecerse, tienen que transcurrir siete días a la decisión final del Tribunal de Apelaciones, a menos que la Corte Suprema vuelva a intervenir para suspenderlo más allá de ese fallo.

El abogado de inmigración, Héctor Benítez, determinó que, a nivel jurídico, el TPS para venezolanos no se encuentra activo por los momentos Instagram/@hectorbenitezbenme

“La que tiene que dictar ahora una decisión final es la Corte de Apelaciones. Debería poder producirse una decisión ya de fondo sobre la validez o no del TPS”, señaló en diálogo con LA NACION.

En ese contexto, hasta que no se presente un dictamen final, el beneficio queda inactivo.

Qué deben hacer los venezolanos en el contexto actual del TPS

El abogado de inmigración asegura que los venezolanos tienen que respaldarse de los procesos migratorios subyacentes que tenían antes de obtener el TPS, como solicitudes de asilo o visados de estudiante.

Asimismo, señala que la pérdida sobrevenida del beneficio abre una ventana de excepción legal a la regla que exige pedir asilo dentro del primer año de llegada al país.

Héctor Benítez sostiene que los venezolanos tienen que respaldarse de los procesos migratorios subyacentes que tenían antes de obtener el TPS Imagen generada con IA

“Si la persona se queda sin el TPS, tiene la posibilidad de poder presentar asilo en este momento. Vale la pena acotar eso porque muchas personas, por quedarse solo con un lado de la moneda, no toman las acciones que todavía pueden tomar para evitar la ilegalidad en el país”, dijo.

Con respecto a los beneficiarios que solo contaban con el TPS como único respaldo legal, advierte que tendrían que haber buscado otra vía para evitar la acumulación de presencia ilegal en EE.UU.

El contexto del litigio legal del TPS para venezolanos

El pasado 18 de noviembre, la administración Trump solicitó a la Corte Suprema que bloqueara la entrada en vigor de la orden emitida por el Distrito Norte de California.

De acuerdo con el documento legal, se argumenta que, en caso de hacerse efectivo, tendrían que liberar de inmediato a unos 1800 venezolanos detenidos, quienes presentarían un alto riesgo de fuga.

“Dado que el gobierno no puede depender de la supervisión mediante dispositivos electrónicos en el tobillo, dichos extranjeros tendrían un incentivo abrumador para huir durante el período comprendido entre su puesta en libertad y la resolución de esta solicitud de suspensión por parte de este Tribunal”, aseguró la administración.

Horas después de emitirse el fallo, el Noveno Circuito acordó mantener el programa suspendido hasta siete días después de su siguiente fallo.

Cuántos venezolanos están afectados por la suspensión del TPS

Alrededor de 600 mil venezolanos recibieron el TPS desde que se otorgó en marzo de 2021. Con la terminación vigente, el gobierno puede detener y deportar a quienes tuvieron el beneficio. Entre las cifras destacadas se encuentran: