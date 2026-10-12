Musk aporta más de US$276 millones para salvar las mayorías republicanas en el Congreso

NUEVA YORK.– Elon Musk desembolsó más de US$276 millones desde julio para intentar preservar las mayorías republicanas en el Congreso y se convirtió en el mayor donante conocido de las elecciones de mitad de mandato.

Con un perfil más discreto que en 2024, el empresario volvió a abrir su billetera ante unos comicios adversos para el partido de Donald Trump.

Elon Musk Jacquelyn Martin - AP

Los aportes fortalecen la ventaja financiera republicana frente a los demócratas, en medio del malestar por la gestión presidencial, los precios altos y la guerra con Irán.

El mayor desembolso fue de US$158 millones al Senate Leadership Fund, el principal comité externo que apoya a los candidatos republicanos al Senado.

Fue una de las mayores donaciones políticas conocidas de la historia estadounidense y superó todo lo recaudado por su contraparte demócrata durante ese trimestre.

Otros US$76 millones fueron a America PAC, la organización que Musk fundó en 2024 para ayudar a llevar a Trump a la Casa Blanca. También destinó US$20 millones al principal comité de apoyo a los republicanos de la Cámara de Representantes y US$10 millones a Lone Star Liberty PAC, que respalda al candidato al Senado por Texas Ken Paxton. Completan el reparto US$10 millones para la asociación de gobernadores republicanos y US$2 millones para la de fiscales generales del partido.

Elon Musk asiste a la final del campeonato de lucha de la NCAA, el 22 de marzo de 2025 Matt Rourke - AP

En el ciclo electoral 2025-2026, Musk ya aportó unos US$366 millones a comités federales, por encima de los cerca de US$290 millones del ciclo anterior. Son los montos conocidos: el Times señala que también entregó dinero a entidades que no deben revelar la identidad de sus donantes.

Puerta por puerta

La apuesta incluye una operación de movilización electoral en siete estados con contiendas por el Senado y casi tres docenas de carreras por la Cámara baja. Según America PAC, la semana pasada desplegó casi 3000 trabajadores pagos y, hasta ahora, tocó unos 6,5 millones de puertas.

El objetivo es registrar y llevar a las urnas a conservadores que suelen abstenerse, una tarea más difícil sin Trump en la boleta. Los mensajes apelan a las disputas culturales, en particular las cuestiones trans, y presentan a los demócratas como socialistas. El Times advierte que algunas piezas tergiversan o exageran las posiciones de los candidatos opositores.

“Si los demócratas toman el control de Washington y ganan elecciones clave de gobernadores y fiscales generales este noviembre, Estados Unidos corre el riesgo de convertirse en un país socialista, woke y sin fronteras”, dijo Romeo.

Texas concentra más de un tercio del gasto declarado de America PAC. Musk reside en Austin y tiene amplios intereses empresariales en ese estado. Su aporte de US$10 millones al grupo que respalda a Paxton llegó cuando el candidato sufría una fuerte desventaja financiera frente a su rival.

Donald Trump saluda al pasar a su llegada al aeropuerto militar de Campbell, Kentucky. ROBERTO SCHMIDT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Del desencuentro a la reconciliación

El despliegue contrasta con lo que Musk había anunciado en mayo de 2025: “En cuanto al gasto político, voy a hacer mucho menos en el futuro”. Tras dirigir el proyecto de recorte del gasto público de Trump, se enfrentó con el presidente por su gran iniciativa de política interna y amenazó con crear un tercer partido.

Desde entonces, ambos recompusieron su vínculo. Aparecieron juntos en tres actos en las últimas dos semanas y Trump le entregó la Medalla Nacional de Ciencia. Sin embargo, Musk delegó las decisiones centrales de America PAC en su asesor Chris Young y redujo su exposición electoral. Tampoco repitió las giras y los sorteos de dinero de entonces. El comité confirmó que prevé seguir activo en las presidenciales de 2028.

Agencia AP y diario The New York Times