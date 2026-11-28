Mujeres detenidas en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en el sur de Texas, enviaron más de 20 cartas manuscritas a Gina Hinojosa, la demócrata que derrotó al gobernador Greg Abbott en la elección del 3 de noviembre. Los escritos obtenidos describen detenciones de más de un año, asilos apelados por el gobierno federal y enfermedades graves bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Como esa custodia es federal, la gobernadora electa no puede ordenar liberaciones; la herramienta que anunció es la licencia estatal que permite retener niños en el centro. univision

Qué denuncian las mujeres detenidas en Dilley en sus cartas a Gina Hinojosa

El centro del ICE es operado por la contratista privada CoreCivic. Según N+ Univision, muchas cartas comienzan con felicitaciones por el triunfo electoral antes de pedir intervención. ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) rechazaron denuncias previas sobre las condiciones del lugar.

Cartas de mujeres recluidas en el centro de detención de ICE en Dilley, Texas Univision

Entre los casos relatados figuran:

Nassibah, afgana detenida desde noviembre de 2025, obtuvo asilo en abril de 2026, pero el DHS apeló.

Akat, detenida tras una cita de control con ICE pese a tener permiso de trabajo, espera desde febrero una respuesta a su habeas corpus.

Ailen, cubana con cáncer, fue trasladada dos veces al hospital durante la detención.

Rita, hondureña separada de sus tres hijos, sufrió un ataque cardíaco y una cirugía bajo custodia.

Por qué los pedidos de fianza y habeas corpus se estancaron en Texas

La carta de Johanna, residente permanente con más de 15 meses en Dilley, menciona un fallo del 23 de octubre que explica parte de las esperas. Ese día, el pleno de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito resolvió por 10 votos contra 7 que los inmigrantes que ingresaron sin admisión legal no tienen derecho constitucional a una audiencia de fianza, según informó The Texas Tribune.

A través de sus cartas, las detenidas primero felicitan a Gina Hinojosa por la victoria en Texas y luego le exponen su caso Univision

La decisión revirtió un fallo de julio que exigía audiencias tras 90 días de detención, de acuerdo con Reuters. Rige en Texas, Louisiana y Mississippi, el circuito con la mayor población detenida del país, según el American Immigration Council, que litigó el caso.

El alcance excede a los residentes texanos. El gobierno federal trasladó a Texas a muchos inmigrantes arrestados en otros estados, por lo que familias de todo el país pueden tener parientes sujetos a ese criterio. La Corte Suprema aceptó en octubre revisar una disputa relacionada.

Qué puede hacer Gina Hinojosa sobre el centro de Dilley cuando asuma como gobernadora de Texas

La promesa concreta de Hinojosa apunta a los menores de edad. Según The Hill, dijo a The New York Times que usará el poder de licencias del estado para impedir que empresas privadas retengan niños, práctica que calificó de abuso infantil.

Cartas de mujeres recluidas en el centro de detención de ICE en Dilley, Texas Univision

El mecanismo tiene un antecedente en el mismo centro, según informó Fox News en su momento:

En 2016, la jueza estatal Karin Crump bloqueó temporalmente la licencia de cuidado infantil de Dilley, entonces con 2400 camas.

Esa licencia era necesaria porque un fallo federal obligaba a liberar a los niños si el centro no la obtenía.

Un análisis de The Texas Tribune contabilizó cerca de 3000 niños retenidos en Dilley durante el primer año tras su reapertura en marzo de 2025, más de la mitad por encima del límite judicial de 20 días.

Las cartas difundidas corresponden a mujeres adultas, y ni Hinojosa ni Univision precisaron cómo una medida sobre licencias infantiles alcanzaría esos casos. La toma de posesión está prevista para el 19 de enero, según The Dallas Morning News.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.