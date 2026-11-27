Un brote de norovirus enfermó a 268 personas a bordo del crucero Caribbean Princess, operado por la compañía Princess Cruises, durante una travesía de 12 días por el Caribe y el canal de Panamá, que concluyó el lunes con el regreso del barco a Florida, Estados Unidos. Según los datos divulgados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) norteamericanos –la principal agencia de salud pública norteamericana–, 233 pasajeros y 35 integrantes de la tripulación presentaron síntomas gastrointestinales, principalmente vómitos y diarrea.

El viaje empezó el 11 de noviembre en Fort Lauderdale y finalizó el 23, cuando la embarcación regresó a Port Everglades. A bordo viajaban 2936 pasajeros y 1132 tripulantes. Del total de viajeros, el 7,9% reportó síntomas durante la travesía, mientras que entre los miembros de la tripulación la proporción fue del 3,1%.

Caribbean Princess. Fuente: X

El brote fue notificado al Programa de Saneamiento de Embarcaciones (VSP, por sus siglas en inglés) de los CDC el 15 de noviembre, apenas cuatro días después de la partida. Los análisis de muestras fecales recogidas a bordo confirmaron que el responsable era el norovirus, un virus altamente contagioso que provoca gastroenteritis aguda.

La travesía incluyó escalas en Aruba, Cartagena de Indias, en Colombia, Colón, en Panamá, Costa Rica y Gran Caimán, además de un recorrido parcial por el canal de Panamá.

Ante la propagación de la enfermedad, Princess Cruises reforzó los procedimientos de limpieza y desinfección, aisló a los pasajeros y tripulantes que presentaban síntomas y recogió muestras para realizar análisis. La compañía también consultó a las autoridades sanitarias sobre los protocolos de higiene y la notificación de nuevos casos.

En declaraciones a CBS Miami, la compañía aseguró que “la tripulación respondió rápidamente con protocolos sanitarios reforzados y tareas exhaustivas de limpieza y desinfección”.

Caribbean Princess. Fuente: X

El VSP, por su parte, realizó una inspección ambiental y una investigación para colaborar con la contención del brote.

La intensidad de las medidas también fue advertida por los pasajeros. Linda Lombardo, una de las viajeras que desembarcó del Caribbean Princess, contó a CBS que, cada vez que se informaba que alguien había enfermado, el personal limpiaba todo a su alrededor. “Estaba sentada en el casino y pasaba en todos lados. Incluso junto a la piscina. Apenas te levantabas de una mesa, la desinfectaban”, relató.

Los primeros reportes daban cuenta de 148 personas enfermas, pero el número aumentó hasta alcanzar los 268 casos al cierre de la travesía. Las autoridades sanitarias aclararon que la cifra corresponde al total acumulado durante el viaje y no significa que todos los afectados hayan estado enfermos al mismo tiempo.

Un virus de rápida propagación

El norovirus es una de las causas más frecuentes de gastroenteritis aguda y se transmite con facilidad, especialmente en espacios cerrados y concurridos, como los cruceros. Puede propagarse a través de alimentos o agua contaminados, superficies y objetos infectados o el contacto cercano con una persona enferma.

Los síntomas suelen aparecer de manera repentina e incluyen náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. También pueden presentarse fiebre leve, escalofríos, dolor de cabeza y malestar muscular. En la mayoría de los casos, el cuadro desaparece en uno o dos días.

Caribbean Princess. Fuente: X

El episodio del Caribbean Princess fue el décimo brote gastrointestinal investigado por los CDC en embarcaciones durante 2026. Seis de esos episodios fueron atribuidos al norovirus, dos a la bacteria Escherichia coli y otros dos permanecían sin una causa identificada.

Los CDC consideran que existe un brote gastrointestinal en un crucero cuando más del 3% de las personas a bordo informa síntomas compatibles con la enfermedad. En este caso, la proporción de pasajeros afectados superó ampliamente ese umbral.