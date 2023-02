No dejó propina en un restaurante de EE.UU. al retirar su comida y recibió una respuesta “pasivo agresiva”

escuchar

El tema de las propinas en los restaurantes siempre genera opiniones encontradas. Aunque en la mayoría de los casos no hay reglas establecidas, sí hay normas sociales o estándares que varían en función de cada país, que son buenos conocer antes de viajar. Al debate, se suman los pedidos para llevar que se recogen en tienda y la polémica se desató cuando una clienta expuso el mensaje que le habrían dejado en su ticket luego de que decidió no dejar ningún monto extra en un local de la cadena Outback Steakhouse.

En las imágenes compartidas por la tiktoker, se muestra una cuenta por un total de US$96,41, aunque el recibo no especifica que se trató de un pedido para recoger, sí se observa que alguien, presumiblemente un empleado del restaurante, resaltó con un círculo el apartado correspondiente a los porcentajes de propina sugeridos. Entre los rangos predeterminados por el sistema de tickets, están las opciones de 18%, 20% y 22%, lo que corresponde con lo habitual en Estados Unidos. Sin embargo, la creadora del video fue determinante y no dejó ni un dólar tras recoger su orden.

Una tiktoker exhibe respuesta "pasivo-agresiva" al recoger su comida en un restaurante

“Esto estaba redondeado en mi recibo”, escribió. “¿Me equivoco por no dar propina en un pedido para llevar? Quiero decir, tuve que ir a buscarlo”, planteó la usuaria de TikTok @blacartistrybyknicole. Acompañó su descripción con el lugar y el hashtag “pasivo-agresivo”. Su idea fue la base que llevó al intercambio de opiniones entre la comunidad virtual. En las respuestas, muchas personas opinaron que no dejar propia era una falta de consideración para los empleados de restaurantes, sobre todo para aquellos que no reciben un pago extra por el tiempo que dedican a preparar las órdenes de la modalidad takeout.

En la mayoría de los países latinoamericanos, las propinas en los restaurantes suelen ser de entre 10% y 15% de acuerdo a las costumbres que fueron plasmadas en una infografía del sitio HawaiianIslands.com, aunque tampoco parece existir una regla fija para los paquetes que los clientes se encargan de recoger.

¿Propina sí o no? Una propuesta de solución

Los usuarios comentan las diferencias entre el servicio en el restaurante y los pedidos para llevar Helena Lopes / Unsplash

Con más de 171.000 reproducciones y más de 4300 comentarios en el clip, una parte de los usuarios se identificó con el criterio de la clienta. No obstante, otros tantos intentaron explicar sus razones por la que es mejor considerar dejar algo de dinero extra al recoger un pedido de comida directamente en el restaurante.

“Servir una mesa es un cheesecake (más fácil) en comparación con empacar su comida para llevar, trabajan más duro que los meseros”, opinó una persona que defendió el monto adicional. Otras aseguraron que lo usual es que las propinas de los mozos que atienden en un restaurante se dividan entre quienes trabajan en la cocina. “¿Por qué no podría ser al revés?”, sugirió alguien más.

Aunque el video fue publicado recientemente, el debate sobre esta situación ya radica en algunos foros de la red social de preguntas y respuestas Quora desde años atrás. En estos espacios, se han compartido algunas ideas para llegar a acuerdos, como dejar un 10% de propina, en lugar del 15% o 20% acostumbrado para el servicio regular. Este sería un gesto para reconocer lo que los cocineros o cajeros realizan para asegurarse de que la orden esté lista para los clientes.

