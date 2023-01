Es moza y reveló las tres peores actitudes de los clientes con la propina: “Camuflar”

escuchar

La moza Samara Disanto realizó un video para su cuenta de TikTok desde donde dejó en claro qué no hay que hacer al momento de dejarles propinas a los trabajadores gastronómicos. Luego de diferencias cada una de las categorías de “monto extra” por el servicio, su publicación se viralizó y sirvió para darle una lección a cierto grupo de los clientes... los más tacaños.

Una moza reveló por qué siempre estuvimos dejando mal la propina

La propina es un gesto que habitualmente se respeta en los restaurantes y cafeterías de gran parte del mundo. En algunos países aparecen descontadas dentro del ticket final como un 10% a favor del empleado y representan una obligación. En otros sitios como en Argentina, ese dinero extra se entrega una vez que el cliente se retira. Ese mismo gesto es el que la moza destacó debido a las diferentes “trampas” que existen para engañar a los camareros una vez que se depositan los billetes sobre la mesa.

En un video de 25 segundos, Samara reflexionó sobre lo que no se debe hacer al momento de entregar la propina a un mozo. En la descripción, subrayó tres situaciones que se repiten a diario. “Camuflar los billetes de $10 y de $20 con uno de $100″, comenzó y añadió: “Meterte billete trucho”. Al mismo tiempo que mostró $1000 falsos sobre la mesa y encubiertos dentro de otro de menor valor pero verdadero.

“Dejarte billetes de $10 y moneditas”, resaltó como último gesto que tienen ciertos clientes a la hora de visitar el local de comidas donde trabaja. En tanto, la moza le hizo una dedicatoria en especial “sobre todo a los grupos de 6 a 20 personas”. De esta manera, expuso un tipo de situación que ocurre a diario en diferentes restaurantes. Si bien no generalizó, puntualizó algunas de las estrategias que tienen los clientes para entregar menos dinero o deshacerse del cambio chico.

La moza contó que en diferentes oportunidades recibió billetes truchos (Fuente: TikTok/@samaradisanto)

El video cosechó más de 500.000 reproducciones a pocas horas de ser publicado. Además, más de 900 personas opinaron al respecto en la sección de comentarios acerca de lo que están acostumbrados los mozos. “¿Lo del billete trucho entiendo, pero cómo te vas a quejar de que te dejen 10 o 20 pesos?”; “Qué bronca los trabajadores que se toman la propina como sí o sí parte del pago. Yo soy mozo y aunque me dejen 1 peso, se agradece porque no es obligatorio”; “Cada uno da de propina lo que puede. No es obligatoria, es un gesto de agradecimiento que uno puede dar por fuera del pago”, son algunos de los mensajes en discrepancia con lo expuesto por Samara.

Más tarde, ella compartió otro video de descargo donde explicó: “Ustedes dicen que no tienen la obligación de dejarnos propina. ¿Pero saben lo que hacen ustedes clientes?”. Fue allí que relató tres situaciones incómodas en las que sus compañeros y ella experimentaron al momento de servir la comida, como devolverles un plato y no querer pagar o quejas injustificadas por los precios.

