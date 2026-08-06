Cientos de camioneros de Nueva Jersey cobrarán una compensación: quiénes están alcanzados

El Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Nueva Jersey (Njdol, por sus siglas en inglés) anunció un acuerdo millonario con compañías de transporte para resolver una demanda por la clasificación errónea de sus trabajadores. Como consecuencia, cientos de camioneros recibirán compensación como parte de un convenio de US$2.775.000, de los cuales US$2,2 millones irán directo a los conductores.

El acuerdo de US$2,7 millones de Nueva Jersey que otorgará compensación a cientos de camioneros

A través de un comunicado, el Njdol informó un acuerdo con STG Logistics, Inc., STG Drayage, LLC y otras subsidiarias para resolver las acusaciones de que las empresas de transporte y logística clasificaron erróneamente a cientos de camioneros como contratistas independientes. Bajo las leyes laborales estatales, debían ser clasificados como empleados.

La empresa que opera en Nueva Jersey clasificó a cientos de camioneros como contratistas independientes, cuando debían ser clasificados como empleados Freepik

Según el acuerdo, los conductores afectados y el Estado recibirán al menos US$2.775.000, a pesar de que STG se declaró en bancarrota a principios de este año, lo que resultó en la cancelación de muchas deudas. El caso representa la primera demanda presentada bajo una ley de Nueva Jersey de 2021 que faculta al Estado para denunciar a empleadores en el Tribunal Superior por clasificación errónea.

El Comisionado Laboral Interino Kevin D. Jarvis sostuvo en el comunicado que el estado continuará con las políticas de protección a los trabajadores. “El mensaje es claro: Nueva Jersey utilizará todas las herramientas a su alcance para proteger a los trabajadores y lucharemos hasta lograrlo”, expresó.

“Las empresas que actúan de forma ilícita no pueden aumentar sus ganancias recortando gastos y explotando a los trabajadores que mantienen sus negocios en funcionamiento”, declaró por su parte la fiscal general, Jennifer Davenport.

“Este acuerdo garantizará que cientos de trabajadores finalmente reciban el dinero que les corresponde por derecho y que debieron haber recibido desde el inicio de su relación laboral”, agregó.

Cientos de camioneros de Nueva Jersey recibirán compensación económica como parte del acuerdo Freepik

En Nueva Jersey: quiénes son los camioneros alcanzados por el acuerdo millonario

De acuerdo con las autoridades, el dinero se distribuirá de la siguiente manera:

Se destinarán US$2.220.000 directamente a cientos de camioneros , principalmente por las infracciones de STG a las leyes laborales sobre salarios y horarios.

directamente a , principalmente por las infracciones de STG a las leyes laborales sobre salarios y horarios. Se destinarán US$555 mil al estado de Nueva Jersey, repartidos entre las sanciones por salarios y horas extras y las contribuciones a los fondos de compensación por desempleo y prestaciones estatales por discapacidad.

La medida alcanza principalmente a los conductores vinculados a la instalación de la empresa ubicada en el 283 Wilson Avenue, en Newark. Muchos trabajaban originalmente para XPO Logistics, compañía cuyo negocio intermodal en Nueva Jersey fue adquirido por STG en 2022.

El gobierno informó que la empresa responsable deberá pagar una multa de US$7.500.000 si incumple los términos de la resolución judicial.

Las investigaciones que resultaron en el acuerdo judicial en Nueva Jersey

El Njdol comenzó a investigar a XPO Logistics, la predecesora de STG, en 2019, y cuatro años después se presentó la demanda de manera oficial. Según el análisis del gobierno, la clasificación errónea de los empleados los privó de derechos y beneficios propios de los empleados, como el salario mínimo, el pago de horas extras, la indemnización por accidentes laborales y el seguro de desempleo, entre otros.

Asimismo, el estado informó que la investigación determinó que STG: