Alerta en EE.UU.: investigan 75 escuelas por presunto fraude en licencias para camioneros migrantes

El gobierno de Estados Unidos anunció una operación conjunta para investigar a aproximadamente 75 escuelas de capacitación inicial para conductores comerciales sospechadas de cometer irregularidades vinculadas con la obtención de la Licencia de Conducir Comercial (CDL, por sus siglas en inglés). Las autoridades señalaron que algunos de esos centros habrían ayudado de manera fraudulenta a conductores no ciudadanos a cumplir los requisitos para acceder al documento.

Qué investiga EE.UU. en las escuelas de licencias para camioneros

Según informaron el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA, por sus siglas en inglés) identificó aproximadamente 75 escuelas de capacitación inicial sospechadas de actividades fraudulentas.

Entre ellas figuran certificaciones indebidas de conductores, falsificación de registros de capacitación y deficiencias en el entrenamiento obligatorio requerido para acceder a una licencia CDL.

Las autoridades federales sostienen que estas prácticas podrían haber permitido que algunos aspirantes obtuvieran certificaciones sin completar correctamente los programas de formación exigidos por la normativa federal.

La investigación contará con la participación de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), que trabajará junto con organismos estatales y locales para determinar si existieron violaciones a las regulaciones vigentes.

La advertencia del DHS sobre las licencias CDL

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, afirmó que la colaboración con el Departamento de Transporte busca eliminar el fraude, reforzar la integridad del sistema de licencias comerciales e investigar a las escuelas señaladas en distintas partes del país.

“La ciudadanía estadounidense espera que quienes operan vehículos comerciales en nuestras carreteras hayan recibido la capacitación adecuada y cumplan con los estándares de seguridad establecidos”, señaló el funcionario al anunciar la investigación.

Mullin sostuvo además que las pesquisas apuntan a preservar la integridad del sistema de licencias comerciales y detectar posibles esquemas que permitan obtener certificaciones sin cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley.

Nuevas restricciones y consecuencias en las licencias de conducir comerciales para camioneros migrantes en EE.UU. Freepik

Qué informó el Departamento de Transporte sobre los controles

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean P. Duffy, aseguró en el aviso oficial que la administración Trump intensificó durante el último año las medidas de control sobre la industria del transporte por carretera.

Según datos difundidos por el DOT, las autoridades impulsaron acciones que incluyeron:

Más de 24.000 conductores retirados de circulación por no cumplir con los requisitos de idioma inglés.

retirados de circulación por no cumplir con los requisitos de idioma inglés. Más de 28.000 licencias comerciales canceladas por presuntas irregularidades en su emisión.

canceladas por presuntas irregularidades en su emisión. Más de 9500 escuelas de capacitación eliminadas de registros federales por incumplimientos o falta de calificación.

“El presidente Trump utiliza todos los recursos disponibles para proteger a las familias estadounidenses y reforzar la seguridad en nuestras carreteras”, sostuvo Duffy.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anuncia una alianza con el Departamento de Transporte DHS

El comunicado no identificó a las escuelas señaladas ni precisó los estados donde operan. El Departamento de Transporte confirmó que Investigaciones de Seguridad Nacional participará junto con la FMCSA en las pesquisas, pero no informó el plazo previsto, las posibles sanciones ni si existen acusaciones penales contra algún establecimiento.