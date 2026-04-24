Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el sábado 25 de abril la temperatura rondará entre 48 y 51 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones probables.

La probabilidad de precipitación de 67%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones probables.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 6 a 12 mph, Sureste

: 6 a 12 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 67%

: 67% Pronóstico: chaparrones probables

El pronóstico para el fin de semana en Elizabeth, New Jersey

El sábado 25 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación : 67%.

: 67%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 48%.

El domingo 26 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.