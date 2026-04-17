Oficial: quién ganó las elecciones especiales en Nueva Jersey este 16 de abril

Este jueves 16 de abril, los residentes del 11.º distrito congresional de Nueva Jersey votaron en unas elecciones especiales por el escaño que dejó vacante la actual gobernadora Mikie Sherrill. De acuerdo a una proyección de AP, la ganadora es la demócrata Analilia Mejía, de raíces colombianas y dominicanas.

Cómo se efectuaron las elecciones especiales de Nueva Jersey

Las urnas abrieron a las 6 hs y cerraron a las 20 hs, según consignó CBS News. El período de voto anticipado inició el 6 de abril y se extendió hasta el 14 de abril.

Las urnas abrieron a las 6 hs y cerraron a las 20 hs Matt Rourke - AP

Al cerrarse la votación el 14 de abril, ya se habían emitido unos 58.000 votos, de los cuales 36.000 provenían de demócratas y 15.000 de republicanos, de acuerdo con PBS.org.

Minutos después del cierre de urnas, AP proyectó como ganadora a Analilia Mejía tras una ventaja contundente frente al republicano Joe Hathaway y al candidato independiente Alan Bond.

A poco de contabilizarse el 16% de los votos, Mejía fue destacada como ganadora por AP Captura de pantalla/AP

Quién es Analilia Mejía, la demócrata de origen latino que ganó los comicios

Analilia Mejía nació y creció en Nueva Jersey. Tiene ascendencia colombiana y dominicana y su carrera política se ha focalizado en el activismo.

Mejia lideró campañas para subir el salario mínimo y garantizar licencias por enfermedad pagas Instagram @analiliafornj

Entre 2014 y 2019 se desempeñó como directora de la “Alianza de Familias Trabajadoras de Nueva Jersey”, donde lideró campañas a favor del salario mínimo de US$15, la licencia por enfermedad pagada y el impuesto a los millonarios en el estado.

En la actualidad trabaja como codirectora ejecutiva de Popular Democracy, una red de 47 organizaciones de base en 32 estados, Washington D.C. y Puerto Rico, que “exige un cambio transformador para las comunidades afroamericanas, latinas y de bajos ingresos”, según destaca su sitio web oficial.

No le alcanzó: quién es Joe Hathaway, el republicano que perdió ante Mejía

Hathaway nació y se crio en Clifton, Nueva Jersey. Obtuvo su Licenciatura de Ciencias Políticas en la Universidad de Yale y trabajó en asuntos corporativos y comunicaciones antes de dedicarse a la política, según consignó su biografía.

Joe Hathaway trabajó en asuntos corporativos y comunicaciones antes de dedicarse a la política Instagram/@hathawayforcongress

El republicano obtuvo la nominación de su partido en unas primarias sin oposición el pasado 5 de febrero.

No ha apoyado de manera abierta al presidente Donald Trump, pero tampoco lo ha rechazado.

En la actualidad, es miembro del Consejo Municipal de Randolph, cargo que ocupa desde 2022, y fue alcalde del municipio en 2025.

Qué anticipaban las encuestas de las elecciones especiales en Nueva Jersey

Según una encuesta realizada por la compañía GBAO entre el 8 y 10 de marzo, Mejía lideraba las encuestas con un 53% de intención de voto, seguido por Hathaway con el 36%, lo que daba a la demócrata una ventaja de 17 puntos.

Mejía superaba a Hathaway con más de 17 puntos X/@daveweigel

Cuándo comenzará a ejercer Analilia Mejía como representante en el Congreso de Nueva Jersey

La demócrata ocupará el cargo en el Congreso por un período limitado de aproximadamente ocho meses.

Para poder mantenerse en el puesto, deberá competir de nuevo en las elecciones de mitad de mandato en noviembre, con posibles primarias en junio.