De raíces migrantes: quién es Analilia Mejía, la candidata para sustituir a Mikie Sherrill en Nueva Jersey

El próximo 16 de abril se celebran elecciones extraordinarias en Nueva Jersey para ocupar el escaño en el distrito congresional 11 que dejó vacante Mikie Sherrill, quien fue electa gobernadora del estado en noviembre pasado. Por el Partido Demócrata se postula Analilia Mejía, una activista de ascendencia colombiana y dominicana.

Crianza en Nueva Jersey y su rol como activista: quién es Analilia Mejía

Analilia Mejía nació y creció en Nueva Jersey. Su madre trabajó como costurera y su padre en una fábrica. Cuando su progenitora consiguió un empleo sindicalizado, la situación económica de su familia mejoró “de manera drástica”, según consignó su biografía oficial.

Mejía es hija de inmigrantes colombianos y dominicanos Instagram/@analilia_mejia

Su carrera política se ha focalizado en el activismo político y organizaciones sin fines de lucro. Entre 2014 y 2019 se desempeñó como directora de la “Alianza de Familias Trabajadoras de Nueva Jersey”, donde lideró campañas a favor del salario mínimo de US$15, la licencia por enfermedad pagada y el impuesto a los millonarios en el estado.

Para 2020 ocupó el cargo de Directora Política Nacional para la campaña presidencial de Bernie Sanders. Luego, durante la administración Biden, trabajó como subdirectora de la Oficina de la Mujer.

Mejía ocupó el cargo de Directora Política Nacional durante la campaña presidencial de Bernie Sanders en 2020 Instagram/@analilia_mejia

En la actualidad trabaja como codirectora ejecutiva de Popular Democracy, una red de 47 organizaciones de base en 32 estados, Washington D.C. y Puerto Rico que “exige un cambio transformador para las comunidades afroamericanas, latinas y de bajos ingresos”, según destaca su sitio web oficial.

Las propuestas de campaña de Analilia Mejía

Mejía anunció su candidatura por el distrito congresional 11 de Nueva Jersey a fines de noviembre del año pasado. Allí, se realzó como la única candidata progresista que rechaza el financiamiento de Comités de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) corporativos.

“En este momento donde todo se siente imposible, yo sé que la comunidad nos ayudará a sobrellevarlo. Como líder política, voy a luchar por la justicia en nuestra democracia”, dijo Mejía en su video de campaña.

Bajo esta premisa de “luchadora por la gente trabajadora” , cuentan con tres propuestas puntuales, de acuerdo con su sitio web oficial:

Justicia Económica

Impuestos a la riqueza : propone gravar a los multimillonarios y a las grandes corporaciones para “des-manipular” la economía y financiar servicios comunitarios esenciales.

: propone gravar a los multimillonarios y a las grandes corporaciones para “des-manipular” la economía y financiar servicios comunitarios esenciales. Salario y estabilidad:prevé garantizar la licencia por enfermedad pagada a nivel federal.

Salud

Vivienda y bienestar : prevé que las familias tengan los “bloques de construcción” necesarios para prosperar sin caer en deudas.

: prevé que las familias tengan los “bloques de construcción” necesarios para prosperar sin caer en deudas. Cuidado universal: su plataforma incluye la garantía de Medicare para Todos (Medicare for All) y el acceso universal al cuidado infantil.

Inmigración

Reforma de ICE: su plataforma pide la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

su plataforma pide la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Derechos de los trabajadores: como exorganizadora sindical, promueve la protección de los derechos laborales y el fortalecimiento de los sindicatos.

Apoyo y detractores en la campaña de Analilia Mejía

El apoyo a Mejía se divide entre figuras políticas prominentes a nivel nacional, líderes locales y grandes sindicatos. Entre los más destacados se encuentran el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez.

Alexandria Ocasio-Cortez mostró su respaldo a Analilia Mejía EPA

"Analilia Mejía es una luchadora por la clase trabajadora que ha estado en la primera línea de algunas de nuestras batallas más importantes, desde los derechos de los inmigrantes y la atención médica universal hasta salarios más altos y la verdadera rendición de cuentas de los poderosos", dijo Alexandria en un comunicado.

“Sé que llevará esa lucha al Congreso desde el primer día y me enorgullece apoyar su candidatura para representar al distrito 11 de Nueva Jersey en el Congreso”, agregó.

Para las elecciones primarias del pasado 10 de febrero, enfrentó la oposición de 11 demócratas. Entre ellos el excongresista Tom Malinowski, la vicegobernadora Tahesha Way y el comisionado del condado de Essex, Brendan Gill.

Pese a ello, Mejía obtuvo el 29.3% de los votos en los comicios contra el excongresista Tom Malinowski, quien quedó en segundo lugar con el 27.6% de los votos.

“Esta no es una contienda en la que ganó un solo individuo. Esta es una contienda en la que la comunidad dio un paso al frente y dijo: ‘En este momento, lo que queremos son representantes reales’”, dijo Mejía tras su triunfo.