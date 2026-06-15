Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de junio

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el lunes 15 de junio la temperatura rondará entre 59 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos, luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos, luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 9 mph, Noroeste

: 9 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 16%

: 16% Pronóstico: probabilidad leve de chubascos, luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El lunes 15 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 16 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El miércoles 17 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 28%.

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El sábado 20 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 21 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.