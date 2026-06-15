Dónde entregan comida gratis en Nueva York y Nueva Jersey esta semana del 15 al 19 de junio de 2026

Las personas que lo necesiten podrán acceder a despensas de comida gratis en Nueva York y Nueva Jersey durante la semana del 15 al 19 de junio de 2026. Organizaciones comunitarias y distintos grupos llevarán a cabo eventos para distribuir los alimentos, sin requisitos migratorios ni necesidad de registrarse.

Cronograma de asistencia alimentaria en Nueva York del 15 al 19 de junio

En el inicio de esta semana, el Food Bank For New York dispone de una jornada de distribución de alimentos. Se llevará a cabo el martes 16 de junio de 15 a 17 hs (hora local) y el sitio elegido es Renaissance School of the Arts, en 319 E 117th Street, Manhattan.

El Food Bank de Nueva York llevará a cabo una jornada de distribución de comida gratis el martes 16 de junio de 15 a 17 hs

El grupo otorgará productos frescos de temporada, además de ingredientes básicos y proteínas congeladas. Luego, continuará con los repartos en Nueva York durante la semana siguiente.

Por su parte, New York Common Pantry entregará alimentos frescos y nutritivos, como proteínas, lácteos, cereales, frutas y verduras, en proporción al número de integrantes de cada familia.

Para este servicio, es necesario presentar una identificación con foto de todos los adultos del hogar, una identificación de todos los niños del hogar y un comprobante de domicilio. El calendario establecido es:

Día Dirección Horario Miércoles 17 8 East 109th Street, East Harlem 10 a 14 hs Jueves 18 8 East 109th Street, East Harlem 10 a 14 hs Jueves 18 1290 Hoe Avenue, Bronx 10 a 14 hs Viernes 19 8 East 109th Street, East Harlem 10 a 14 hs Viernes 19 1290 Hoe Avenue, Bronx 10 a 14 hs

La organización también brindará comidas calientes nutricionalmente equilibradas en East Harlem. Lo hace de lunes a viernes con un horario fijo y el cronograma en este caso es el siguiente:

Día Dirección Horario Lunes 15 8 East 109th Street, East Harlem 14.30 a 15.30 hs Martes 16 8 East 109th Street, East Harlem 14.30 a 15.30 hs Miércoles 17 8 East 109th Street, East Harlem 14.30 a 15.30 hs Jueves 18 8 East 109th Street, East Harlem 14.30 a 15.30 hs Viernes 19 8 East 109th Street, East Harlem 14.30 a 15.30 hs

Dónde entregan alimentos gratis en Nueva Jersey del 15 al 19 de junio

Una de las organizaciones más relevantes del estado en el reparto de comidas es Interfaith Food Pantry Network. Este grupo actúa como una de las redes más importantes de despensas móviles del estado y para la semana del 15 al 19 de junio su calendario es:

Día Dirección Horario Lunes 15 2 Executive Drive, Morris Plains, NJ 07950 12.30 a 14.45 hs Martes 16 2 Executive Drive, Morris Plains, NJ 07950 12.30 a 14.45 hs Martes 16 2 Executive Drive, Morris Plains, NJ 07950 18 a 19.45 hs Miércoles 17 2 Executive Drive, Morris Plains, NJ 07950 12.30 a 14.45 hs Miércoles 17 2 Executive Drive, Morris Plains, NJ 07950 18 a 19.45 hs Jueves 18 2 Executive Drive, Morris Plains, NJ 07950 12.30 a 14.45 hs Viernes 19 No se realizarán entregas de comidas por el Día de la Emancipación (Juneteenth).

Distintas organizaciones entregarán alimentos gratis durante la semana del 15 al 19 de junio en Nueva Jersey Northern Illinois Food Bank

Asimismo, la organización Table of Hope ofrecerá cenas calientes a costo cero de lunes a viernes entre las 17.30 y las 19 hs. Para acceder, es necesario un registro previo a través de la web.

La asistencia alimentaria en un contexto inflacionario en EE.UU.

La entrega de alimentos gratis es especialmente oportuna en un escenario de aumento de la inflación en Estados Unidos, que provoca mayores dificultades económicas para las familias. En abril de 2026, la inflación anual alcanzó el 3,8%, impulsada por la crisis energética derivada de la guerra con Irán, según un análisis de CNN.

La entrega de comida gratis en Nueva York

A su vez, de acuerdo con Feeding America, más de 48 millones de personas en el país norteamericano enfrentan inseguridad alimentaria. Junto con las organizaciones mencionadas, otros grupos ofrecen comida para luchar contra esta problemática:

Feeding America : más de 200 bancos de alimentos regionales; apoya a unas 60.000 despensas, comedores comunitarios y programas de comida.

: más de 200 bancos de alimentos regionales; apoya a unas 60.000 despensas, comedores comunitarios y programas de comida. The Salvation Army : una de las organizaciones más antiguas, ofrece despensas de alimentos gratuitas y también sirve despensas en albergues.

: una de las organizaciones más antiguas, ofrece despensas de alimentos gratuitas y también sirve despensas en albergues. Meals on Wheels America: se enfoca especialmente en personas mayores o con discapacidad, realiza entregas a domicilio y se apoya en 5000 comunidades locales.

En este contexto, un estudio de la Reserva Federal, citado por Reuters, mostró un marcado aumento de la problemática entre muchos estadounidenses durante el último año. La inseguridad alimentaria afecta principalmente a las personas con bajos ingresos.