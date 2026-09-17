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Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el jueves 17 de septiembre la temperatura rondará entre 67 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.
La probabilidad de precipitación de 33%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.
El tiempo en la noche en Elizabeth
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 33%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos
El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 51%.
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 45%.
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 36%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 32%.
LA NACION