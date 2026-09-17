Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el jueves 17 de septiembre la temperatura rondará entre 67 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 33%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Suroeste

: 5 a 8 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 33%

: 33% Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El jueves 17 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 18 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 51%.

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 45%.

El martes 22 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 36%.

El miércoles 23 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 32%.