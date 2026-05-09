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Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de mayo
Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de mayo

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 49 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 93%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en Elizabeth

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 9 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 93%
  • Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El sábado 9 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 93%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 35%.

El domingo 10 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.

El lunes 11 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 78%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El martes 12 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El miércoles 13 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 50%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 44%.

El jueves 14 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 60%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 44%.

El viernes 15 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
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