Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 49 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 93%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.
El tiempo en la noche en Elizabeth
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 9 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 93%
- Pronóstico: chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey
El sábado 9 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 93%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 35%.
El domingo 10 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.
El lunes 11 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 78%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El martes 12 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El miércoles 13 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 44%.
El jueves 14 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 44%.
El viernes 15 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
LA NACION
Más leídas
- 1
Cambio de paradigma: una prometedora terapia contra la depresión logra resultados llamativos poniendo el foco en un síntoma olvidado
- 2
Se va del país una conocida empresa alemana de agroquímicos
- 3
Milei se plantó ante sus ministros y dio un “fuerte respaldo” a Adorni pese al malestar interno
- 4
Por qué Estados Unidos no logra derrotar a Irán