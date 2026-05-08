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Alerta en Nueva Jersey: Mikie Sherrill advierte que dos residentes estuvieron “exponencialmente expuestos” al hantavirus

Las autoridades sanitarias del estado monitorean los casos vinculados a un crucero; aunque el contacto con el virus se dio durante un vuelo internacional

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Mikie Sherrill confirmó que dos pasajeros del crucero expuesto al hantavirus son de Nueva Jersey
Mikie Sherrill confirmó que dos pasajeros del crucero expuesto al hantavirus son de Nueva JerseyCollage/ Archivo

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill y el Departamento de Salud estatal (NJDOH, por sus siglas en inglés) informaron este viernes 8 de mayo que dos residentes del estado permanecen bajo monitoreo sanitario luego de una potencial exposición al hantavirus tras el contacto con una persona infectada, vinculada al caso del crucero MV Hondius. La posible exposición ocurrió durante un vuelo internacional, no en el barco, y ambos individuos no presentan síntomas. Las autoridades indicaron que el riesgo para el público general es “muy bajo” y que no hay casos confirmados en el estado.

¿Cómo se dio el contacto estrecho con el hantavirus fuera del crucero MV Hondius?

De acuerdo con el Departamento de Salud de Nueva Jersey, la alerta fue emitida tras una notificación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El contacto con la persona infectada se produjo después de que esta descendiera del crucero MV Hondius, durante un viaje aéreo en el extranjero.

La gobernadora Mikie Sherrill señaló en un comunicado oficial que los dos residentes estuvieron “potencialmente expuestos” al virus, aunque aclaró que no eran pasajeros del crucero. También indicó que ambos están siendo monitoreados en coordinación con autoridades locales de salud.

El NJDOH precisó que, por razones de privacidad, no se divulgarán datos personales ni el lugar de residencia de los afectados. Hasta el momento, ninguno presenta síntomas compatibles con la enfermedad.

Qué es el hantavirus y cómo se contagia

Según informó el Departamento de Salud, los hantavirus presentes en Estados Unidos suelen ser transmitidos por roedores y no se propagan entre personas. Sin embargo, la cepa vinculada a este caso —el virus Andes— es originaria de América del Sur y es la única conocida con capacidad de transmisión entre humanos.

El hantavirus suele ser transmitido por roedores, aunque hay cepas que se transmiten entre humanos
El hantavirus suele ser transmitido por roedores, aunque hay cepas que se transmiten entre humanosFrank Franklin II - AP

Aun así, las autoridades subrayan que este tipo de contagio es poco frecuente y, generalmente, requiere contacto cercano y prolongado con una persona infectada o con sus fluidos corporales. Además, los casos asintomáticos no se consideran contagiosos.

Qué es el hantavirus, la infección que causó la muerte de tres pasajeros de un crucero que salió de la Argentina

El período de incubación del virus puede variar entre cuatro y 42 días, lo que explica el seguimiento preventivo de los posibles expuestos. El NJDOH reiteró que no hay antecedentes de casos confirmados de hantavirus en Nueva Jersey.

Alerta en Nueva Jersey: monitoreo sanitario y coordinación con agencias federales

El Departamento de Salud estatal indicó que trabaja junto a autoridades locales y federales para dar seguimiento a la situación, en línea con acciones similares en otros estados de Estados Unidos que también monitorean a viajeros vinculados al mismo crucero.

“El riesgo para el público en general sigue siendo muy bajo”, señaló el organismo en su comunicado oficial. La agencia también remarcó que se trata de una situación en evolución y que la información podría actualizarse a medida que se obtengan nuevos datos.

Las autoridades sanitarias continúan evaluando posibles exposiciones adicionales y mantienen coordinación con organismos internacionales, incluidos la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los CDC.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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