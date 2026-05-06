Sherrill le exige a Trump que frene los recortes al SNAP: Nueva Jersey podría perder cientos de millones de dólares

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, emitió un comunicado reciente en el que cuestionó la ley H.R. 1 e instó al presidente Donald Trump a dar un volantazo con los cambios en los beneficios federales en EE.UU., como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). En el texto, sostuvo que esta medida aumenta los riesgos de inseguridad alimentaria.

El mensaje de Sherrill para Trump por los cambios en SNAP

A mediados del año pasado, el presidente estadounidense impulsó y consiguió la aprobación de la ley H.R. 1, más conocida como One Big Beautiful Bill Act. El objetivo del paquete legislativo es reducir el déficit presupuestario y, para cumplir este propósito, recorta fondos federales para beneficios como el SNAP.

La gobernadora Sherrill instó a Trump a eliminar o aplazar la aplicación de la ley HR 1 con el objetivo de avanzar con la lucha contra la inseguridad alimentaria

A través de un comunicado de prensa, la oficina de Sherrill instó a Trump a eliminar o aplazar las “perjudiciales disposiciones de transferencia de costos” del SNAP. En el anuncio, contó con el apoyo del comisionado del Departamento de Servicios Humanos estatal, Stephen Cha.

De acuerdo con la gobernadora, si estos cambios no se posponen al menos hasta el año fiscal federal 2030, la carga económica podría “poner en peligro el progreso del estado en la lucha contra la inseguridad alimentaria” y crear “obstáculos innecesarios” para que los residentes accedan a la asistencia alimentaria.

“Debido a las políticas de Trump, en particular la H.R. 1, nuestro progreso en la reducción de la inseguridad alimentaria está en riesgo. En Nueva Jersey, nuestra prioridad es alimentar a nuestras familias”, declaró Sherrill.

La ley H.R. 1, impulsada por el presidente Donald Trump, impone una transferencia de costos del programa SNAP a los estados Instagram @realdonaldtrump

Por qué la gobernadora Sherrill instó a Trump a aplazar la aplicación de la ley H.R. 1

En su texto, la administración Sherrill argumentó que las disposiciones sobre transferencia de costos imponen mayores cargas a Nueva Jersey “sin aportar un valor significativo al programa SNAP”.

La gobernadora indicó que la tasa de error de pago (PER, por sus siglas en inglés) es “una métrica inapropiada y defectuosa para este propósito”. Según su análisis, utilizar la PER para calcular las contribuciones del estado al costo de los beneficios del SNAP podría “obligar a los contribuyentes de Nueva Jersey a asumir cientos de millones de dólares”.

Cómo acciona la H.R. 1 sobre la transferencia de costos a los estados

La ley H.R. 1 introdujo cambios estructurales en el financiamiento del SNAP que trasladan una carga financiera significativamente mayor a los estados.

Históricamente, el gobierno federal cubrió el 100% del costo de los beneficios de alimentos. A partir del año fiscal 2028, esto cambiará: