Sherrill le exige a Trump que frene los recortes al SNAP: Nueva Jersey podría perder cientos de millones de dólares
La H.R. 1 elimina el financiamiento federal del 100% y obliga a los estados a cubrir entre el 5% y el 15% del costo desde 2028; Sherrill pidió aplazar la medida hasta 2030
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La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, emitió un comunicado reciente en el que cuestionó la ley H.R. 1 e instó al presidente Donald Trump a dar un volantazo con los cambios en los beneficios federales en EE.UU., como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). En el texto, sostuvo que esta medida aumenta los riesgos de inseguridad alimentaria.
El mensaje de Sherrill para Trump por los cambios en SNAP
A mediados del año pasado, el presidente estadounidense impulsó y consiguió la aprobación de la ley H.R. 1, más conocida como One Big Beautiful Bill Act. El objetivo del paquete legislativo es reducir el déficit presupuestario y, para cumplir este propósito, recorta fondos federales para beneficios como el SNAP.
A través de un comunicado de prensa, la oficina de Sherrill instó a Trump a eliminar o aplazar las “perjudiciales disposiciones de transferencia de costos” del SNAP. En el anuncio, contó con el apoyo del comisionado del Departamento de Servicios Humanos estatal, Stephen Cha.
De acuerdo con la gobernadora, si estos cambios no se posponen al menos hasta el año fiscal federal 2030, la carga económica podría “poner en peligro el progreso del estado en la lucha contra la inseguridad alimentaria” y crear “obstáculos innecesarios” para que los residentes accedan a la asistencia alimentaria.
“Debido a las políticas de Trump, en particular la H.R. 1, nuestro progreso en la reducción de la inseguridad alimentaria está en riesgo. En Nueva Jersey, nuestra prioridad es alimentar a nuestras familias”, declaró Sherrill.
Por qué la gobernadora Sherrill instó a Trump a aplazar la aplicación de la ley H.R. 1
En su texto, la administración Sherrill argumentó que las disposiciones sobre transferencia de costos imponen mayores cargas a Nueva Jersey “sin aportar un valor significativo al programa SNAP”.
La gobernadora indicó que la tasa de error de pago (PER, por sus siglas en inglés) es “una métrica inapropiada y defectuosa para este propósito”. Según su análisis, utilizar la PER para calcular las contribuciones del estado al costo de los beneficios del SNAP podría “obligar a los contribuyentes de Nueva Jersey a asumir cientos de millones de dólares”.
Cómo acciona la H.R. 1 sobre la transferencia de costos a los estados
La ley H.R. 1 introdujo cambios estructurales en el financiamiento del SNAP que trasladan una carga financiera significativamente mayor a los estados.
Históricamente, el gobierno federal cubrió el 100% del costo de los beneficios de alimentos. A partir del año fiscal 2028, esto cambiará:
- Nuevo requisito de fondos de contrapartida: los gobiernos estatales deberán comenzar a contribuir con un porcentaje del costo total de los beneficios entregados en su jurisdicción.
- Escala basada en PER: el nivel de contribución estatal dependerá directamente de su tasa de error en los pagos:
- 0% de contribución: para estados con una tasa inferior al 6%.
- 5% de contribución: para jurisdicciones con una tasa de entre el 6% y menos del 8%.
- 10% de contribución: para estados con una tasa de error de entre el 8% y menos del 10%.
- 15% de contribución: para jurisdicciones con una tasa del 10% o más.
- Cálculo y prórrogas: para el año fiscal 2028, los estados pueden elegir usar su tasa de error de 2025 o 2026 para el cálculo. Aquellos estados con PER extremadamente altas (donde la tasa multiplicada por 1,5 sea igual o superior al 20%) tendrán un retraso en la implementación de esta medida hasta el año fiscal 2029 o 2030.
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