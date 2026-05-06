Es oficial: gobernadora de Nueva Jersey anuncia el “campamento base” para selección semifinalista del último Mundial
Marruecos utilizará instalaciones en Basking Ridge como centro de operaciones durante la Copa del Mundo 2026
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La administración de Nueva Jersey confirmó que la selección de Marruecos, semifinalista del Mundial de Qatar 2022, establecerá su base operativa en el estado durante el torneo de 2026. El anuncio lo realizó la gobernadora Mikie Sherrill junto con autoridades diplomáticas y organizadores del comité anfitrión regional.
Nueva Jersey será sede de Marruecos durante el Mundial 2026
El centro elegido es The Pingry School, ubicado en la localidad de Basking Ridge, al oeste del estado, según el comunicado oficial. Este complejo cuenta con dos campos de césped con estándar internacional, un centro atlético moderno y áreas diseñadas para preparación de alto rendimiento, luego de una renovación concluida en 2025.
La sede no es nueva en este tipo de eventos, ya que funcionó como instalación de entrenamiento durante el Mundial de 1994. Además, el complejo incluye el Miller Bugliari ’52 World Cup Field, utilizado regularmente por equipos de alto nivel.
El comunicado estatal destaca que la elección responde tanto a la calidad de las instalaciones como a la presencia de una comunidad marroquí de casi 10.000 personas en Nueva Jersey.
Las otras selecciones que eligieron Nueva Jersey como sede
Además del combinado marroquí, otras federaciones nacionales confirmaron su presencia en este estado como punto estratégico de preparación rumbo al torneo de 2026. De acuerdo con EFE, Brasil instalará su base en el Columbia Park Training Center, ubicado en Morris Township, un complejo que cuenta con campos profesionales y servicios de alto rendimiento utilizados por clubes vinculados a la MLS.
Senegal, por su parte, también se instalará en ese estado, específicamente en la Rutgers University. Haití se concentrará en la Stockton University, espacios que cumplen con requisitos técnicos exigidos por federaciones internacionales.
En el comunicado del gobierno estatal se informó que próximamente se anunciarán más selecciones que eligieron Nueva Jersey como sede de campamento.
Los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en Nueva Jersey
El estadio principal de la región será el MetLife Stadium, sede confirmada para múltiples encuentros del torneo, incluida la final programada para el 19 de julio de 2026, según información oficial de la FIFA.
Este recinto, con capacidad superior a 82.000 espectadores, albergará partidos de fase de grupos, eliminatorias y el encuentro decisivo del campeonato:
- 13 de junio de 2026, Brasil vs. Marruecos (fase de grupos)
- 16 de junio de 2026, Francia vs. Senegal (fase de grupos)
- 22 de junio de 2026, Noruega vs. Senegal (fase de grupos)
- 25 de junio de 2026, Ecuador vs. Alemania (fase de grupos)
- 27 de junio de 2026, Panamá vs. Inglaterra (fase de grupos)
- 30 de junio de 2026, dieciseisavos de final (primera ronda eliminatoria), cruce entre selecciones clasificadas tras la fase de grupos.
- 5 de julio de 2026, octavos de final: enfrentamiento que define a uno de los equipos que avanzarán a cuartos de final.
- 19 de julio de 2026, final del Mundial 2026: el partido decisivo del torneo que se disputará en esta sede.
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