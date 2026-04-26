Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 27 de abril al 1 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el lunes 27 de abril la temperatura rondará entre 46 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 12%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Elizabeth
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 10 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 12%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey
El lunes 27 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El martes 28 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.
El miércoles 29 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 49%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 71%.
El jueves 30 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.
El viernes 1 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.
LA NACION
Más leídas
- 1
Por dónde pasan River vs. Aldosivi y qué canal lo transmite en vivo
- 2
Alerta por un ciclón extratropical en el AMBA: a qué hora llega y qué se espera para este domingo
- 3
“Profunda consternación”: el fuerte malestar de los trabajadores del Teatro La Fenice de Italia por los dichos de Beatrice Venezi
- 4
Estados Unidos planta bandera en Brasil y disputa con China el control de minerales clave