Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 27 de abril al 1 de mayo

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el lunes 27 de abril la temperatura rondará entre 46 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 12%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 2 a 10 mph, Noreste

: 2 a 10 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 12%

: 12% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El lunes 27 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El martes 28 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.

El miércoles 29 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 71%.

El jueves 30 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.

El viernes 1 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.