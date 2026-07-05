Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 6 de julio al 10 de julio

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el lunes 6 de julio la temperatura rondará entre 68 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 79%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 6 a 10 mph, Este

: 6 a 10 mph, Este Probabilidad de precipitación : 79%

: 79% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El lunes 6 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 79%.

: 79%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 78%.

El martes 7 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 72%.

: 72%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

El miércoles 8 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El jueves 9 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.

El viernes 10 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.