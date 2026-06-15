Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de junio

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el lunes 15 de junio la temperatura rondará entre 58 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 39%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 2 a 8 mph, Noreste

: 2 a 8 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 39%

: 39% Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El lunes 15 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 16 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.

El miércoles 17 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 56%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 35%.

El sábado 20 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 21 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.