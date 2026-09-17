Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el jueves 17 de septiembre la temperatura rondará entre 69 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 33%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 3 a 9 mph, Suroeste

: 3 a 9 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 33%

: 33% Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El jueves 17 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 30%.

El viernes 18 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 32%.

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.

El martes 22 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 36%.

El miércoles 23 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 32%.