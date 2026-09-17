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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre
Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre X/@4WTC

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el jueves 17 de septiembre la temperatura rondará entre 69 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 33%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Newark

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 9 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 33%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El jueves 17 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 30%.

El viernes 18 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El sábado 19 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.

El domingo 20 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 32%.

El lunes 21 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.

El martes 22 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 36%.

El miércoles 23 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 32%.
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