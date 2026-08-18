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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de agosto
Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de agosto X/@4WTC

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el martes 18 de agosto la temperatura rondará entre 68 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Newark

  • Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 3%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El martes 18 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 19 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.

El jueves 20 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 57%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El viernes 21 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 26%.

El sábado 22 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 26%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvias probables. Probabilidad de precipitación: 59%.

El domingo 23 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El lunes 24 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.
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