Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de agosto

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el martes 18 de agosto la temperatura rondará entre 68 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Noreste

: 6 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El martes 18 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 19 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.

El jueves 20 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El viernes 21 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 26%.

El sábado 22 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvias probables. Probabilidad de precipitación: 59%.

El domingo 23 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El lunes 24 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.