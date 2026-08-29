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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 29 de agosto la temperatura rondará entre 66 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey
El sábado 29 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El domingo 30 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El lunes 31 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El martes 1 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
El miércoles 2 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
El jueves 3 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.
El viernes 4 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
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