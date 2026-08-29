Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de agosto

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 29 de agosto la temperatura rondará entre 66 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Noreste

: 6 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El sábado 29 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El domingo 30 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El lunes 31 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El martes 1 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El miércoles 2 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El jueves 3 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.

El viernes 4 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.