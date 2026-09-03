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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el jueves 3 de septiembre la temperatura rondará entre 69 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas probables.
La probabilidad de precipitación de 67%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas probables.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 67%
- Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas probables
El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey
El jueves 3 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 39%.
El viernes 4 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El sábado 5 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 18%.
El domingo 6 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.
Labor Day 7 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El martes 8 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El miércoles 9 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
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