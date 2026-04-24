Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el sábado 25 de abril la temperatura rondará entre 48 y 51 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones probables.
La probabilidad de precipitación de 64%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones probables.
El tiempo en la noche en Paterson
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 12 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 64%
- Pronóstico: chaparrones probables
El pronóstico para el fin de semana en Paterson, New Jersey
El sábado 25 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 64%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 49%.
El domingo 26 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.
LA NACION
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