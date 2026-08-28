Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el sábado 29 de agosto la temperatura rondará entre 64 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 9%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Norte

: 6 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 9%

: 9% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Paterson, New Jersey

El sábado 29 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 30 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.