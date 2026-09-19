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Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre
Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre X/@4WTC

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 61 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Paterson

  • Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 3%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El sábado 19 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.

El domingo 20 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 84%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 84%.

El lunes 21 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 46%.

El martes 22 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 45%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.

El miércoles 23 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.

El jueves 24 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El viernes 25 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
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