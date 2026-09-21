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Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el lunes 21 de septiembre la temperatura rondará entre 57 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 45%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Paterson
- Velocidad y dirección del viento: 12 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 45%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 45%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 45%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
El sábado 26 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
El domingo 27 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
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