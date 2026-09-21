Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el lunes 21 de septiembre la temperatura rondará entre 57 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 45%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 12 mph, Noreste

: 12 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 45%

: 45% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.

El martes 22 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.

El miércoles 23 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.

El jueves 24 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El viernes 25 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.

El sábado 26 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.

El domingo 27 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.