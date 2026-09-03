Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el jueves 3 de septiembre la temperatura rondará entre 69 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 83%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 6 a 9 mph, Suroeste

: 6 a 9 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 83%

: 83% Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El jueves 3 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 83%.

: 83%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.

El viernes 4 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 22%.

El sábado 5 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El domingo 6 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

Labor Day 7 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 8 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 9 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.