Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 27 de abril al 1 de mayo

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el lunes 27 de abril la temperatura rondará entre 47 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 6 a 9 mph, Noreste

: 6 a 9 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El lunes 27 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.

El martes 28 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 58%.

El miércoles 29 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 73%.

El jueves 30 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.

El viernes 1 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.