Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el sábado 25 de abril la temperatura rondará entre 47 y 52 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.

La probabilidad de precipitación de 82%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Este

: 5 a 10 mph, Este Probabilidad de precipitación : 82%

: 82% Pronóstico: lluvia

El pronóstico para el fin de semana en Trenton, New Jersey

El sábado 25 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 82%.

: 82%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 52%.

El domingo 26 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.