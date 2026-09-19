Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 62 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 21%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Norte

: 5 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 21%

: 21% Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 35%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 78%.

: 78%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 78%.

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El martes 22 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.

El miércoles 23 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.

El jueves 24 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El viernes 25 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.