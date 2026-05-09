Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de mayo

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 51 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 39%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Suroeste

: 0 a 10 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 39%

: 39% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 79%.

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 75%.

: 75%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 45%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.