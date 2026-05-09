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Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de mayo
Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de mayo X/@4WTC

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 51 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 39%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Trenton

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 39%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El sábado 9 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El domingo 10 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 79%.

El lunes 11 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 75%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El martes 12 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El miércoles 13 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 56%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El jueves 14 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 45%.

El viernes 15 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
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