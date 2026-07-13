Contraataca el ICE: Trump reactiva plan para convertir un depósito de Nueva Jersey en un centro de detención

El 29 de junio, las autoridades de Nueva Jersey anunciaron que el gobierno federal había abandonado sus planes de convertir un almacén de Roxbury en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la administración de Donald Trump reactivó el proyecto mediante un nuevo escrito judicial, aunque las deliberaciones continúan y las obras permanecen suspendidas.

Pese a las protestas y la demanda, el DHS reactiva el plan en Nueva Jersey

El mes pasado el gobierno federal anunció que vendería el almacén en Roxbury, Nueva Jersey, que planeaba convertir en un centro de detención del ICE con capacidad para 1.500 migrantes. No obstante, los abogados de la administración Trump, de acuerdo con Gothamist, confirmaron un cambio de planes.

ICE sí contará con un centro de detención en Nueva Jersey Fotomontaje realizado con IA

En un escrito presentado ante el tribunal el 10 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señaló que pretende continuar con la evaluación de la remodelación del almacén para utilizarlo como centro de detención. El documento aclara que las deliberaciones siguen en curso. Ambas partes deberán presentar un nuevo informe de situación el 17 de julio.

El 29 de junio, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció en redes sociales que el centro de detención no se construiría. Sin embargo, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, respondió: “El DHS nunca retrocederá. Mantendremos este sitio para un centro de detención”.

El secretario del DHS respondió a la gobernadora de Nueva Jersey X @SecMullinDHS

Tras el anuncio, el alcalde de Roxbury, Shawn Potillo, dijo a Gothamist que la ciudad mantiene su postura en contra. “Esta es, evidentemente, una noticia muy decepcionante para los residentes del municipio de Roxbury, quienes han demostrado una paciencia y una resiliencia extraordinarias durante este proceso”, afirmó.

Potillo añadió que desconocen el motivo por el cual el DHS retomó el proyecto. “Confiamos en que esta decisión no fue resultado de ninguna acción, solicitud o cambio en la posición del municipio de Roxbury”, sumó.

La demanda conjunta presentada por Nueva Jersey y Roxbury llevó a suspender las obras en mayo mientras se realizan evaluaciones ambientales. Steve Sigmund, portavoz de Sherrill, afirmó que la pausa seguirá vigente “sin importar cuántos escritos judiciales contradictorios presente la administración Trump”.

La razón por la cual Nueva Jersey se opone al centro de detención del ICE

En el condado de Morris, ubicado junto a la ruta 46, el almacén de Roxbury fue adquirido por el DHS por alrededor de 130 millones de dólares, más del doble del valor fiscal registrado de la propiedad, de acuerdo con NJ Spotlight. No obstante, el proyecto enfrentó oposición desde el inicio.

El Estado y Roxbury sostienen que conocieron los planes federales mediante una publicación periodística y que el DHS no informó al municipio sobre la compra y la conversión hasta después de completar la operación. La demanda acusa a las agencias federales de omitir consultas intergubernamentales y evaluaciones ambientales exigidas por la ley.