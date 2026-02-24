El ICE ahora apunta contra inmigrantes sin antecedentes: el dato que enfrenta a Kristi Noem con Trump
Las estadísticas exhiben que la mayoría de los detenidos no cometieron delitos en EE.UU., a diferencia de lo que habían prometido las autoridades
- 4 minutos de lectura'
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva a cabo desde el año pasado una ofensiva contra la inmigración ilegal a gran escala. En reiteradas ocasiones, las autoridades afirmaron que el objetivo era detener a extranjeros que cometieron delitos. No obstante, las cifras más recientes exhiben que la mayoría de los arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), bajo órdenes de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fueron de migrantes sin antecedentes penales.
El arresto de inmigrantes sin antecedentes
- Con el objetivo de lograr la “deportación masiva más grande de la historia del país”, Trump enfatizó la necesidad de expulsar a extranjeros delincuentes.
- En reiteradas ocasiones, su administración citó detenciones de “lo peor de lo peor”, en alusión a migrantes criminales. Sin embargo, la realidad se contradice con esta retórica.
Nuevos datos muestran que la mayoría de los migrantes bajo custodia en centros de detención del ICE no tienen antecedentes penales. En una entrevista con N+ Univision, el especialista Jorge Cancino sostuvo que “hay una contradicción enorme entre la información que da el gobierno y los datos que el propio gobierno entrega para ser analizados”.
Según Cancino, a los primeros días de febrero, más del 73% de los detenidos en las cárceles del ICE no tenían antecedentes criminales “como el gobierno lo pinta”. Además, mencionó un informe anterior del 25 de enero que presuntamente indicaba el mismo dato.
“Entonces, la data basada en documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dice todo lo contrario a lo que está afirmando la Casa Blanca”, sostuvo.
El informe del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés) exhibe efectivamente que, de 68.289 detenidos por el ICE, 50.259 (el 73,6%) no tenían antecedentes penales.
En ese sentido, el rastreador de NBC News señala que, de los 68.990 migrantes bajo custodia al 8 de enero, solo el 25,7% tenía condenas penales.
Del total, el 25,9% contaba con cargos criminales pendientes. Asimismo, un 48,4% estaba listado como “otras violaciones a la ley de inmigración”, por lo que se trata de personas que no cometieron ningún delito más que entrar al país de manera ilegal.
Las afirmaciones del gobierno de Trump sobre la detención del ICE de inmigrantes
Durante todo 2025, los funcionarios de la administración actual sostuvieron que las redadas y deportaciones priorizarían a inmigrantes “criminales” o amenazas para la seguridad pública.
Sin ir más lejos, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, sostuvo en declaraciones citadas por Reuters: “El presidente Trump quiere que todos los estadounidenses se sientan seguros en sus comunidades. Ese principio rector es la razón por la que el presidente prometió expulsar de nuestro país a los peligrosos inmigrantes ilegales delincuentes“.
Por su parte, el zar fronterizo -actual director interino del ICE-, Tom Homan, expresó en un comunicado de la Casa Blanca que “se priorizará a los inmigrantes delincuentes, las amenazas a la seguridad pública y las amenazas a la seguridad nacional". En esa línea, agregó luego que “si estás en el país ilegalmente, nunca estás fuera de consideración”.
El ICE ahora apunta contra inmigrantes sin antecedentes: la opinión pública sobre la gestión Trump
En una encuesta publicada a finales de enero por Reuters, elaborada en conjunto con Ipsos, solo el 39% de los estadounidenses aprobó la gestión de Trump en materia de inmigración. Esto representa el nivel más bajo desde su investidura.
Del total de los encuestados, el 58% dijo que la represión del ICE ha ido demasiado lejos. El 26% consideró que los esfuerzos de los agentes fueron “más o menos correctos”. Además, aproximadamente nueve de cada 10 demócratas afirmaron que los agentes se han excedido, en comparación con dos de cada 10 republicanos y seis de cada 10 independientes.
Sin embargo, el ciudadano estadounidense promedio confía más en el gobierno actual para manejar la inmigración ilegal.
El 37% de los encuestados en el último sondeo afirmó que los republicanos tienen una mejor estrategia en materia de inmigración, en comparación con el 32% que prefiere a los demócratas.
