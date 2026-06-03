Resultados de las elecciones en Nueva Jersey: quién ganó las primarias y los candidatos oficiales que van a “midterm”

Las elecciones primarias celebradas el 2 de junio en Nueva Jersey definieron a los candidatos que competirán en noviembre por un escaño en el Senado de Estados Unidos y por varios distritos de la Cámara de Representantes. Los resultados determinaron quiénes representarán a los partidos Demócrata y Republicano en algunas de las contiendas federales más importantes del estado.

Quién ganó la primaria republicana para el Senado en Nueva Jersey

Según consignó AP, Justin Murphy ganó la primaria republicana para el Senado con el 33,3% de los votos (79.996 sufragios) y obtuvo la nominación de su partido para las elecciones generales de noviembre.

El candidato se impuso a Richard Tabor, que obtuvo el 29,2% (70.187 votos), y a Alex Zdan, con el 26,9% (64.514 votos). Con el 92,7% del voto esperado contabilizado, AP proyectó la victoria de Murphy.

Con este resultado, Murphy enfrentará al senador demócrata Cory Booker, quien avanzó sin oposición interna y buscará un nuevo mandato. Booker ocupa el escaño desde 2013 y es una de las principales figuras del Partido Demócrata en Nueva Jersey.

La primaria republicana definió al candidato que intentará disputar el cargo en las elecciones generales del 3 de noviembre.

Zack Mullock ganó la primaria demócrata en el Distrito 2

En el Segundo Distrito Congresional, Zack Mullock obtuvo la nominación demócrata para competir en noviembre por un lugar en la Cámara de Representantes.

Según consignó AP, el alcalde de Cape May superó a Tim Alexander, Terri Reese y Bayly Winder en la interna de su partido. Ahora enfrentará al representante republicano Jeff Van Drew, quien actualmente cumple su cuarto mandato en el Congreso.

De izquierda a derecha: Justin Murphy, ganador de la primaria republicana para el Senado de Estados Unidos en Nueva Jersey; Zack Mullock, vencedor de la primaria demócrata para el Distrito 2 de la Cámara de Representantes; y Michael McGuire, ganador de la primaria republicana para el Distrito 3 de la Cámara de Representantes en Nueva Jersey. Redes sociales de los candidatos

El Segundo Distrito incluye los condados de Salem, Cumberland, Atlantic y Cape May, además de sectores de Ocean y Gloucester. La elección de noviembre definirá quién representará a esa región de Nueva Jersey en Washington durante los próximos dos años.

De acuerdo con Fox 29, Mullock llegó a la primaria como una de las figuras demócratas con mayor visibilidad en el sur del estado gracias a su gestión al frente de Cape May. Su victoria le permitió quedarse con la candidatura para enfrentar a Van Drew, uno de los republicanos más reconocidos de Nueva Jersey en la Cámara de Representantes.

Michael McGuire será el candidato republicano en el Distrito 3

Otra de las definiciones de la jornada ocurrió en el tercer distrito congresional. Allí, Michael McGuire ganó la primaria republicana y obtuvo el derecho de representar a su partido en las elecciones generales.

McGuire, exintegrante del Cuerpo de Marines de EE.UU. y exoficial del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), derrotó a Jason Cullen y Justin Barbera, de acuerdo con los resultados reportados por AP.

En noviembre competirá contra el demócrata Herbert Conaway Jr., quien actualmente cumple su primer mandato en la Cámara de Representantes. El Tercer Distrito abarca gran parte del condado de Burlington y sectores de Mercer y Monmouth.

Michael McGuire, el candidato republicano que también llevó un gran caudal de votos

Qué sigue después de las primarias en Nueva Jersey

Concluido el proceso de primarias, los candidatos ganadores ya tienen asegurado un lugar en las boletas de noviembre. Durante los próximos meses realizarán campaña para intentar ganar las elecciones generales y obtener representación en el Congreso de EE.UU.

Según los resultados consignados por AP, Murphy, Mullock y McGuire fueron algunos de los vencedores de una jornada electoral que terminó de configurar el escenario político de Nueva Jersey para las elecciones legislativas.