La ley de Nueva Jersey que permitirá a inquilinos instalar paneles solares enchufables y ahorrar US$15 al mes

La gobernadora Mikie Sherrill firmó el 1° de septiembre una nueva legislación que disminuye las restricciones para la colocación de sistemas de energía solar residencial en Nueva Jersey. Esta medida beneficia a los inquilinos del estado al facilitar el acceso a fuentes de energía limpia y económica sin requerir la aprobación de proyectos de gran envergadura.

Cómo funciona la ley de paneles solares para inquilinos

La ley permitirá a los inquilinos responsables del pago del servicio eléctrico utilizar estos dispositivos en el espacio que alquilan, incluidos balcones o patios. Deberán avisar por escrito al propietario al menos 14 días antes de instalarlos o utilizarlos.

La normativa, que entrará en vigor dentro de seis meses, reduce los trámites burocráticos y faculta a los residentes para conectar estos equipos a un tomacorriente estándar sin tener que tramitar un acuerdo de interconexión ni cumplir con los requisitos de medición neta.

La gobernadora Mikie Sherrill dijo que firmó la ley con el objetivo de ampliar el acceso a la energía solar asequible en el estado AP

No obstante, la regulación permite que los arrendadores impongan restricciones razonables sobre las dimensiones y la ubicación de los aparatos. El ahorro proviene de que los paneles compensan una parte del consumo eléctrico del hogar, lo que puede reducir la factura mensual.

De acuerdo con Gothamist, Environment New Jersey estima que los ahorros pueden comenzar en alrededor de US$15 mensuales y aumentar con sistemas de mayor potencia o equipados con baterías.

“Estamos eliminando trámites burocráticos innecesarios, ampliando el acceso a la energía solar asequible y demostrando que la asequibilidad y la sostenibilidad pueden ir de la mano”, escribió Sherrill en su cuenta de X tras la firma de la ley.

Cómo funcionan los paneles y para qué sirven

Estos dispositivos captan la radiación solar y la transforman en electricidad para el hogar. Al conectarse a un tomacorriente, suministran energía directamente al sistema eléctrico existente de la vivienda para compensar parte de su consumo.

Los equipos pueden instalarse en distintos espacios de las viviendas de Nueva Jersey. Los paneles pueden ubicarse en patios, terrazas o balcones y, en el caso de algunos modelos livianos, pueden sujetarse con bridas plásticas.

Para instalar estos paneles solares, solamente es necesario un enchufe de 120 voltios Fotomontaje generado con IA

Los dispositivos contemplados por la ley están diseñados para conectarse a un tomacorriente estándar de 120 voltios para alimentar los aparatos domésticos. De este modo, un módulo de 1.200 vatios provee la potencia eléctrica suficiente para sostener el funcionamiento continuo de un aire acondicionado de ventana.

Cuánto cuestan los paneles solares enchufables

De acuerdo con los datos recopilados en el reporte de Gothamist, la industria ofrece diferentes modelos de paneles que varían de acuerdo con las dimensiones y la capacidad de generación eléctrica de cada equipo. Un panel pequeño estándar de 220 vatios tiene un ancho de tres pies (91,4 centímetros), un espesor de media pulgada (1,27 centímetros) y un peso aproximado de 25 libras (11,3 kilos).

El costo de estos sistemas de balcón oscila en un rango que va desde los US$400 hasta los US$2000 por unidad. El precio depende principalmente de la capacidad del generador y de la inclusión de baterías adicionales para almacenar la electricidad de forma directa.

Esta inversión aparece como una alternativa económica frente a las instalaciones tradicionales de paneles solares en los tejados, que superan los US$20.000. La reforma acompaña la transición energética de una región que ya cuenta con más de 200 mil instalaciones solares.