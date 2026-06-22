La suite de US$177.600 para ver un partido del Mundial en Nueva Jersey: cuánto cuesta el lujo FIFA

Para quienes quieran vivir una experiencia de lujo en el Mundial 2026, la FIFA, a través de On Location, ofrece la reserva de espacios exclusivos para los partidos. En Nueva Jersey, una de las opciones más costosas disponibles corresponde a una suite para el partido de octavos de final del 5 de julio, con precio inicial de 177.600 dólares.

Servicios de lujo en el estadio de Nueva Jersey por el Mundial 2026

El paquete de hospitalidad ofrece beneficios desde el arribo al MetLife Stadium, denominado New York New Jersey Stadium durante el Mundial.

Según la plataforma oficial, las suites privadas incluyen ingreso preferencial, acceso directo a los asientos y servicio dedicado para el grupo durante la jornada.

La suite cuenta con baños privados y vistas privilegiadas al campo de juego. El servicio también incluye atención personalizada antes y después del inicio de cada partido de la Copa del Mundo.

Los precios de esta experiencia varían según el encuentro. Para el partido entre Noruega y Senegal, que se disputará el 22 de junio, las suites tienen un valor inicial de 84.000 dólares.

Si bien todavía no fueron confirmados los precios para los próximos encuentros de la fase de grupos que se llevarán a cabo en Nueva Jersey, la FIFA confirmó que el valor de la suite para el partido de octavos de final el domingo 5 de julio será de US$177.600.

Comparación de precios con otras sedes del Mundial 2026

Otras ciudades de EE.UU. también registran precios elevados en el segmento de hospitalidad. En Atlanta, por ejemplo, una suite para una de las semifinales del torneo cuesta US$317.100, mientras que en Dallas el precio para la misma instancia es de US$198 mil.

Según la FIFA, estos paquetes ofrecen una experiencia más exclusiva que una entrada convencional. La reserva de suites para los partidos en EE.UU. se realiza a través de una plataforma en línea con pago mediante tarjeta de crédito.

Para los encuentros en México y Canadá, los interesados deben completar un formulario de contacto.

Los precios de las suites de la FIFA varían dependiendo de la locación, los equipos y la instancia del torneo FIFA

La plataforma oficial para adquirir estos paquetes de lujo es On Location, proveedor oficial de hospitalidad del Mundial 2026. Los interesados deben acceder a través de FIFA.com/hospitality para reducir el riesgo de comprar paquetes no válidos en canales no autorizados.

El precio se cobra en la moneda del país donde se disputa el partido (ya sea EE.UU., México o Canadá). Además, se permite comprar paquetes para varios encuentros, lo que reduce el costo por partido.

Cronograma de partidos del Mundial 2026 en Nueva Jersey

La FIFA confirmó los días y horarios de los próximos partidos del Mundial 2026, incluidos los que se disputarán en el New York/New Jersey Stadium.

La plataforma de hospitalidad muestra estos próximos partidos disponibles en el New York New Jersey Stadium:

Cronograma de partidos del Mundial en Nueva Jersey FIFA