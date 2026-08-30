Ocurrió en Nueva Jersey: una mañana de pánico con decenas de migrantes detenidos por el ICE en un supermercado latino

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizado el 24 de junio en el supermercado mexicano El Oaxaqueño, en Lakewood, Nueva Jersey, terminó con 18 personas detenidas. Trabajadores y clientes buscaron refugio en distintas áreas del establecimiento mientras aumentaba la presencia de agentes federales en la zona.

Qué pasó en el supermercado mexicano de Nueva Jersey

De acuerdo con The New York Times, la jornada comenzó con la llegada de más de seis vehículos SUV al estacionamiento del comercio.

Los agentes federales ingresaron al lugar después de que algunos jornaleros que se encontraban afuera comenzaran a dispersarse. Al menos una persona fue perseguida a pie hacia el interior del supermercado.

18 personas fueron detenidas por el ICE en un supermercado latino de Nueva Jersey

Parte de las personas presentes intentó permanecer dentro de espacios cerrados del establecimiento. “En la nevera nos escondimos y nos sacaron y luego comenzaron a esposar a los muchachos”, relató Mila, una de las empleadas, a Univision.

Otra parte del grupo se encerró en un baño. Vicky Santiago, propietaria de El Oaxaqueño, relató que seis personas permanecieron dentro después de cerrar la puerta, pero “los agentes abrieron la puerta a la fuerza”, según su testimonio.

Bernarda Hernández, trabajadora mexicana de 32 años, estaba entre quienes buscaron refugio en el baño. Según su relato, pidió a los agentes que consideraran que tenía una hija de dos años. “Estaba traumatizada”, expresó en una entrevista con The New York Times.

Arturo García, un carnicero guatemalteco de 40 años, también fue detenido cuando llegó a trabajar. Dijo que los agentes lo esposaron sin presentar una orden para ingresar al negocio ni solicitarle inicialmente sus documentos.

“Les dije que no estaban autorizados para entrar y me dijeron que no les importaba”, recordó García. “Nunca pensé que esto me pasaría”, señaló.

De acuerdo con el DHS, el objetivo era una persona con antecedentes penales, acusado de robo y falsificación Fotomontaje realizado con IA

Qué dijo el DHS sobre la redada del ICE en Nueva Jersey

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) explicó que la intervención tenía como objetivo localizar a un inmigrante sin estatus legal que, según la información recibida por las autoridades, tenía antecedentes relacionados con robo y falsificación. Sin embargo, 18 personas terminaron bajo custodia durante el procedimiento.

“Algunas personas huyeron hacia el interior del supermercado, lo que obligó a los agentes a iniciar una persecución”, señaló la agencia. “Varios enfrentaban cargos penales por obstrucción a la labor policial, cinco delitos de allanamiento de propiedad privada y numerosas infracciones de tráfico”, explicó a Univision.

Los propietarios de El Oaxaqueño recurrieron a abogados después de la redada.

De acuerdo con los testimonios, lograron que cuatro trabajadores salieran de los centros de detención, mientras que otros dos fueron deportados rápidamente.

De acuerdo con los testimonios, cuatro trabajadores salieron rapidamente de los centros de detención Fotomontaje realizado con IA

El aumento de los arrestos modificó la actividad en Lakewood

Según The New York Times, varias de las personas detenidas podrían ser “arrestos colaterales”. Se trata de individuos que estaban en el lugar y que no constituían el objetivo inicial de la operación, pero que fueron esposados debido a su situación migratoria.

El procedimiento se produjo en un contexto de mayor actividad del ICE en Nueva Jersey. La agencia incrementó sus operaciones y estableció como meta alrededor de 2000 arrestos migratorios diarios, aproximadamente el doble del ritmo registrado durante la primavera boreal.

En julio, de acuerdo con el medio estadounidense, el ICE registró más de 2100 detenciones en Nueva Jersey. La cifra superó las aproximadamente 850 a 950 detenciones mensuales que se habían registrado entre febrero y mayo.

La actividad migratoria también comenzó a repercutir sobre los negocios de Lakewood. Comerciantes locales señalaron que algunos establecimientos de propietarios hispanos registraron descensos de entre 50% y 60% en sus ventas. Parte de los residentes redujo sus desplazamientos y optó por realizar compras mediante pedidos telefónicos.