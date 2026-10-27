Por qué Nueva Jersey no elige gobernador en las elecciones de este 3 de noviembre

Las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026 movilizan al electorado de Nueva Jersey para renovar cargos en el Congreso federal. Sin embargo, las boletas oficiales de este año no incluyen la categoría de gobernador.

Razones por las que Nueva Jersey no vota para gobernador en las elecciones de medio término de 2026

El calendario constitucional de Nueva Jersey establece la elección de gobernador en años impares fuera del ciclo legislativo federal. Precisamente, la última elección para el poder ejecutivo estatal ocurrió en noviembre de 2025, cuando la demócrata Mikie Sherrill logró la victoria en las urnas.

Mikie Sherrill logró la victoria como gobernadora en noviembre de 2026 EDUARDO MUNOZ ALVAREZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El mandato constitucional del ejecutivo estatal contempla un período de cuatro años de duración de forma continua. Por esta razón, la administración de Sherrill concluirá sus funciones en enero de 2030.

De este modo, la próxima convocatoria para renovar la gobernación del estado será en 2029. No obstante, los comicios de medio término de 2026 coinciden de forma exclusiva con la renovación de las bancas parlamentarias en Washington.

Cargos y candidaturas que sí se disputan en Nueva Jersey durante los comicios de 2026

Durante la jornada del 3 de noviembre, los votantes de Nueva Jersey elegirán a un representante para el Senado federal. La contienda enfrenta al senador demócrata Cory Booker con el candidato republicano Justin Murphy.

De acuerdo con N+ Unvision, Booker ocupa un escaño en el Senado federal desde el año 2013 y busca su reelección para un nuevo período. Por su parte, Murphy cuenta con trayectoria en la Armada y ejerció como vicealcalde del municipio de Tabernacle.

El 3 de noviembre los votantes de Nueva Jersey elegirán a un representante para el Senado federal Fotomontaje realizado con IA

Los ciudadanos elegirán también a los integrantes de la Cámara de Representantes en los doce distritos congresionales del estado. Entre estas carreras destaca la competencia en el Distrito 7, considerada una de las contiendas más reñidas del estado.

Claves sobre el proceso electoral, la participación de los votantes y el debate político

Los electores de Nueva Jersey cuentan con la opción de voto anticipado en centros habilitados a partir del 24 de octubre de 2026, según el sitio web oficial del estado. Las autoridades locales organizarán la logística en los condados para facilitar el acceso a las urnas antes del día de la elección.

De acuerdo con N+ Unvisión, el plano político, la economía y el costo de vida figuran como la principal preocupación de los votantes en las encuestas. Asimismo, la campaña ha registrado debates sobre la seguridad del sistema de registro de votantes en la entidad. Tras señalamientos de Sherrill sobre el padrón, el aspirante Booker afirmó que el proceso electoral cuenta con garantías de protección.

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En ese marco, el Partido Republicano busca romper una racha histórica en el estado en la categoría del Senado federal. Esto se debe a que los votantes de Nueva Jersey no eligen a un republicano en ese cargo para el Congreso nacional desde 1972.

No obstante, los registros oficiales muestran un incremento en el número de electores afiliados a los republicanos en el último ciclo electoral. Esta tendencia altera la distribución del electorado en diversos condados.