Nueva Jersey 2026: quién ganó las elecciones a la alcaldía de Newark

Este martes 12 de mayo se celebraron las elecciones para la alcaldía de Newark, la ciudad más grande de Nueva Jersey. A las 20 hs (hora local) cerraron las urnas y una vez iniciado el conteo de votos, se conoció que Ras Baraka, actual alcalde, ganó los comicios por cuarta vez. Está al frente de Newark desde 2014.

Cómo fue el conteo de las elecciones en Newark 2026

Una vez anunciado el cierre de urnas, Baraka no tardó en alzarse con el liderazgo. Con el 89% de los votos escrutados, obtenía el 70,3% de los votos. En segundo lugar se ubicó Jhamar Youngblood, seguido de Debra Salters.

Por cuarta vez, Ras Baraka gana las elecciones a la alcaldía de Newark Associated Press

Antecedentes de las elecciones de Newark

Las urnas abrieron a las 6 hs y cerraron a las 20 hs (hora local). Los cargos a votar en estas elecciones fueron:

Alcalde

Cuatro concejales generales

Con relación al primer cargo, los candidatos no declararon su afiliación a partidos políticos, según consignó Patch. En caso de que ninguno hubiese obtenido la mayoría en la contienda, se habría celebrado una segunda vuelta entre los dos más votados el 9 de junio. No obstante, la victoria de Baraka inhabilitó esa posibilidad.

En caso de que ninguno obtengan la mayoría en su contienda, se va a celebrar una segunda vuelta entre los dos más votados el 9 de junio Freepik

El actual alcalde Ras Baraka se enfrentó a siete candidatos en las elecciones a la alcaldía de 2026, a saber: Debra Salters, Douglas Davis, Jhamar Youngblood, Noble Milton, Tanisha Garner, Nasheedah Singleton y Sheila Montague.

Montague se presentó contra Baraka en las elecciones 2022 por la alcaldía, pero quedó en segundo lugar con el 17% de los votos. De igual modo, en 2024, ella y Salters buscaron la nominación demócrata para reemplazar al fallecido representante demócrata Donald Payne. Quedaron en séptimo y undécimo lugar, respectivamente.

Quién es Ras Baraka, el alcalde electo de Newark

Ras J. Baraka nació y creció en Newark. Es hijo del poeta Amiri y cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas e Historia por la Universidad de Howard más una maestría en Supervisión Educativa por la Universidad de Saint Peter, según consignó su biografía.

Ras Baraka cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas e Historia por la Universidad de Howard y una maestría en Supervisión Educativa Steve Hockstein - Pool NJ Advance Media

Fue elegido alcalde por primera vez en 2014 y reelegido en 2018 y 2022. Algunas de sus principales políticas durante sus gestiones han sido:

Seguridad : creó la Oficina de Prevención de la Violencia y Recuperación de Traumas.

: creó la Oficina de Prevención de la Violencia y Recuperación de Traumas. Vivienda : lanzó una iniciativa en 2022 para eliminar la brecha de personas sin hogar. Logró reducirlo en un 57.6% en su primer año, según su biografía.

: lanzó una iniciativa en 2022 para eliminar la brecha de personas sin hogar. Logró reducirlo en un en su primer año, según su biografía. Economía: impulsó el programa “Hire. Buy. Live. Newark” para fortalecer la economía local y atrajo la atención de empresas como Amazon.

Resultados de las elecciones más recientes en Nueva Jersey

El pasado 16 de abril se celebraron elecciones especiales en Nueva Jersey por el escaño que dejó vacante la actual gobernadora Mikie Sherrill en el Congreso, luego de su victoria en noviembre de 2025.

Analilia Mejía triunfó en los comicios de abril con el 60,2% de los votos Captura de pantalla/AP

Aquel martes de abril, minutos después del cierre de urnas, AP anunció como ganadora a Analilia Mejía, tras obtener una ventaja contundente frente al republicano Joe Hathaway y al candidato independiente Alan Bond.

Las próximas primarias en Nueva Jersey son el próximo 2 de junio, mismo día que hay elecciones en California, Iowa, Montana, Nuevo México y Dakota del Sur.