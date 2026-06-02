Ganó Mikie Sherrill: el centro de detención de migrantes del ICE en Nueva Jersey que reanuda visitas

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, confirmó que las visitas familiares volvieron a estar habilitadas en el centro de detención migratoria Delaney Hall, ubicado en Newark. Según informó, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aceptó restablecer el acceso tras los reclamos realizados por autoridades estatales y organizaciones proinmigrantes.

Delaney Hall reanuda visitas familiares bajo operativo de seguridad

El regreso de las visitas comenzó de manera limitada el 31 de mayo y al día siguiente se retomó el cronograma habitual. Para ingresar al establecimiento, los familiares deben solicitar autorización mediante una cita telefónica previa con la administración del centro.

Sherrill informó que se restauraron las visitas en el centro de detención X @GovSherrillNJ

“Las fuerzas del orden ayudarán a escoltar a las familias hacia la instalación”, explicó Sherrill en su cuenta de X. “Es crítico que los actores externos permitan que esto ocurra de manera segura”, señaló.

La medida busca garantizar la seguridad en la zona después de los incidentes registrados durante las protestas y los daños materiales denunciados en los alrededores. Desde el DHS señalaron que la reanudación de las visitas fue posible tras asegurar el perímetro externo de la instalación. Funcionarios federales rechazaron que la decisión haya representado una aceptación de las demandas.

“No cedimos a las exigencias de la gobernadora”, aseguró un funcionario del DHS a ABC News. “Las visitas se suspendieron porque los violentos disturbios en las afueras del centro hicieron que fuera inseguro para nuestros agentes, las familias de los detenidos y los abogados visitar las instalaciones. Con la seguridad del Delaney Hall bajo control, las operaciones del ICE continúan con normalidad”, detalló.

Sherrill, por su parte, pidió que las manifestaciones continúen de forma pacífica para evitar nuevas restricciones y prevenir medidas que puedan afectar tanto a los detenidos como a sus familiares.

La gobernadora Informa que se restauran las visitas en el centro de detención

Los reclamos de la gobernadora de Nueva Jersey al DHS

Aunque celebró el restablecimiento de las visitas, la gobernadora sostuvo que todavía existen cuestiones pendientes relacionadas con el funcionamiento de Delaney Hall. “Continúo exigiendo al DHS que proporcione atención y medicamentos adecuados para todos los detenidos”, aseguró.

Además, reclamó que las autoridades federales garanticen procedimientos migratorios transparentes y que los detenidos tengan la posibilidad de revisar adecuadamente sus expedientes antes de tomar decisiones sobre su situación legal.

“Que deje de presionar a los detenidos para que firmen documentos de deportación, sean transparentes sobre quién está siendo retenido, y que, en última instancia, cierren esta instalación”, agregó.

Sherrill asegura que continuará presionando al DHS

Qué denuncian detenidos, familiares y manifestantes

Las protestas tuvieron origen en denuncias realizadas tanto por personas detenidas como por organizaciones que se movilizaron en el exterior del complejo. Entre los reclamos mencionados aparecen cuestionamientos vinculados a la alimentación, la higiene de las instalaciones y el acceso a servicios médicos.

También se reportaron quejas por demoras en los procesos migratorios. Esos señalamientos fueron retomados por dirigentes locales y organizaciones civiles en sus reclamos públicos.

“Las condiciones en este centro y la falta de garantías procesales agravaron la situación”, dijo el alcalde de Newark, Ras Baraka, en un comunicado publicado el 31 de mayo. “Hasta la fecha, la administración Trump y el ICE no han respondido a esta demanda. Precisamente por eso son necesarias las protestas pacíficas, para que no se olviden las condiciones inhumanas en Delaney Hall”, señaló.

En paralelo, los manifestantes reclamaron mayor acceso a la información sobre las personas alojadas en el centro y cuestionaron las restricciones impuestas a inspecciones impulsadas por autoridades estatales.

La controversia por la huelga de hambre en Delaney Hall

Uno de los puntos de conflicto durante la última semana fue la situación de los internos que, según activistas y funcionarios locales, iniciaron una huelga de hambre para visibilizar sus reclamos sobre las condiciones dentro del establecimiento.

“Los inmigrantes están en huelga de hambre porque luchan por sus derechos humanos. Las condiciones allí son deplorables”, dijo el alcalde en su cuenta de X. “Estamos trabajando con nuestros socios en el estado para poner fin a esta pesadilla y volveré a Delaney Hall para realizar una supervisión”, aseguró.

De acuerdo con estas versiones, la protesta incluyó además medidas de fuerza laborales y buscó llamar la atención sobre temas relacionados con la atención médica, la alimentación y los procedimientos migratorios. Organizaciones que acompañan a los detenidos señalaron además intentos de traslado hacia otros centros administrados por ICE.