Elecciones primarias 2026: qué se vota en Nueva Jersey este 2 de junio

Los votantes de Nueva Jersey concurren este martes 2 de junio a las urnas para participar en las elecciones primarias que determinarán qué candidatos representarán a los partidos Demócrata y Republicano en los comicios generales del 3 de noviembre. La jornada contempla definiciones para puestos federales, además de cargos locales y de administración de condados.

Los candidatos de Nueva Jersey en busca del escaño en el Senado

Según lo retomado por NBC News, uno de los principales cargos en disputa corresponde al Senado de Estados Unidos. El legislador demócrata Cory Booker busca un nuevo mandato y se presenta sin rivales dentro de su partido.

Seis estados, incluido Nueva Jersey, acuden a las urnas el 2 de junio de 2026 para definir candidaturas clave al Congreso, legislaturas locales y gobernaciones en las elecciones primarias Stock en canva

En el Partido Republicano, la nominación se define entre:

Robert Lebovics

Justin Murphy

Richard Tabor

Alex Zdan

El ganador de este martes 2 de junio enfrentará al demócrata en las elecciones generales del 3 de noviembre.

También se desarrollan primarias para seleccionar candidatos a la Cámara de Representantes de EE.UU. Los 12 distritos congresionales del estado participan del proceso para elegir a quienes competirán por las bancas en noviembre.

Cámara de Representantes: los distritos con mayor atención

El Distrito 12 concentra una de las contiendas más observadas debido al retiro de la congresista Bonnie Watson Coleman. La primaria demócrata reúne a más de una docena de postulantes, entre ellos Sue Altman, Adam Hamawy y Verlina Reynolds-Jackson.

En el Distrito 7, el representante republicano Thomas Kean Jr. busca mantenerse en el cargo por un nuevo período. Del lado demócrata, la candidatura se define entre Rebecca Bennett, Michael Roth, Tina Shah y Brian Varela.

Existen tres métodos para votar: mediante boleta por correo, de forma presencial anticipada o directamente en los centros de votación el día del evento Freepik

Otra competencia relevante se desarrolla en el Distrito 2, donde varios aspirantes demócratas, incluidos Tim Alexander y Zack Mullock, intentan obtener la nominación para enfrentar al actual congresista republicano Jeff Van Drew.

Elecciones municipales y cargos de condado en Nueva Jersey

Además de las competencias federales, según lo retomado por Fox News, distintos condados celebran procesos electorales locales.

En Essex y Hudson se votan candidaturas para puestos ejecutivos y para las juntas de comisionados. También se eligen otros cargos administrativos, como registradores y sustitutos en determinados condados.

En Newark, ya se realizaron elecciones para alcalde y para integrar el concejo de la ciudad en mayo.

Cómo funciona el sistema de votación en Nueva Jersey

De acuerdo con la información oficial, Nueva Jersey utiliza un esquema de primarias cerradas. Bajo este mecanismo, los votantes registrados como demócratas o republicanos solo pueden participar en la interna de su propio partido.

Las personas que no están afiliadas a ninguna fuerza política tienen la posibilidad de declarar una afiliación partidaria en su lugar de votación el mismo día de la elección para intervenir en la primaria correspondiente.

Las mesas electorales permanecen abiertas desde las 6 hasta las 20 hs. Las tres modalidades para emitir el voto son:

Voto por correo : esta opción se realiza mediante una papeleta solicitada previamente. Una vez completada, puede enviarse por correo postal, depositarse en buzones oficiales habilitados o entregarse directamente en la Junta Electoral del condado.

: esta opción se realiza mediante una papeleta solicitada previamente. Una vez completada, puede enviarse por correo postal, depositarse en buzones oficiales habilitados o entregarse directamente en la Junta Electoral del condado. Votación anticipada presencial : para estas primarias, el período habilitado se desarrolló entre el 26 y el 31 de mayo . Durante esos días, los electores pudieron sufragar en centros autorizados dentro de su condado.

: para estas primarias, el período habilitado desarrolló . Durante esos días, los electores pudieron sufragar en centros autorizados dentro de su condado. Votar el mismo día de la elección en el centro asignado: disponible para aquellos que no optaron por las opciones anteriores. Quienes hayan solicitado una papeleta por correo no pueden utilizar las máquinas de votación y únicamente pueden emitir un voto provisional si se presentan en persona.

Qué se definirá en Nueva Jersey en las elecciones generales de noviembre

Los candidatos que resulten vencedores en las primarias competirán en las elecciones generales del 3 de noviembre. En esa instancia se elegirán más de 737 cargos en todo el estado, según Ballot Ready.

Entre las posiciones que se renovarán figuran:

Un escaño del Senado de EE.UU.

12 bancas de Nueva Jersey en la Cámara de Representantes

Alcaldes

Concejales

Integrantes de juntas educativas

No forman parte del calendario electoral de 2026 los cargos de gobernador, Senado estatal, Asamblea General de Nueva Jersey ni los puestos judiciales estatales. La fecha límite para registrarse para participar en las elecciones generales está fijada para el 13 de octubre.