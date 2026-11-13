Nueva ley firmada en Nueva York que amplía documentos para eximir de impuestos a veteranos

Los veteranos que sirvieron en zonas de combate tienen nuevas formas de demostrar su servicio al solicitar una exención del impuesto a la vivienda en Nueva York. La gobernadora Kathy Hochul firmó este 11 de noviembre la ley A5578A/S1788A, que entró en vigor de inmediato y amplía los documentos aceptados para acreditar el servicio en un teatro o zona de combate. Asimismo, no elimina las demás condiciones para acceder al beneficio, según informó su oficina.

Nueva York amplía los documentos para solicitar la exención fiscal de veteranos

Según el comunicado, la exención adicional existente se calcula sobre el valor tasado de una vivienda residencial que reúna los requisitos. La disposición establece un 10% sujeto a los límites legales aplicables. Ese porcentaje no equivale necesariamente a una reducción del 10% de la factura total de impuestos.

La gobernadora Kathy Hochul firmó la ley A5578A/S1788A que entró en vigor de inmediato en Nueva York Frank Franklin II - AP

La senadora estatal Michelle Hinchey, impulsora de la medida, explicó que el cambio surgió después de que un residente del condado de Ulster le planteara las dificultades para acreditar su servicio. Según su oficina, algunos veteranos de misiones clasificadas o submarinas no tenían acceso sencillo a la documentación requerida anteriormente.

“Primero escuché sobre este problema de un residente de mi distrito y estaba claro que debíamos corregir el proceso”, dijo Hinchey, de acuerdo con el Senado estatal. La cita fue traducida del inglés.

Para veteranos en Nueva York: qué comprobantes se pueden presentar

La versión promulgada de la ley incorpora alternativas para documentar el servicio en una zona de combate designada. Entre los comprobantes enumerados figuran:

El formulario DD214 que indique servicio en una zona o teatro de combate designado .

. Condecoraciones de combate establecidas por ley federal u orden ejecutiva, además de las medallas ya contempladas.

Constancia de pago por fuego hostil o peligro inminente , o de la exención federal del impuesto sobre ingresos de combate.

, o de la exención federal del impuesto sobre ingresos de combate. Otros registros militares o documentos aprobados por el comisionado tributario estatal conforme a la ley.

El texto legal conserva un límite general sobre el valor exento y contempla ajustes vinculados con la tasa de equiparación de la jurisdicción. La cifra de la exención, por eso, debe calcularse con los parámetros que correspondan al inmueble y a la localidad.

La oficina de Hinchey indicó que las personas interesadas pueden utilizar el formulario RP-458-a de la exención alternativa para veteranos y presentarlo ante el evaluador fiscal municipal. La concesión depende de que el solicitante y la propiedad cumplan los requisitos correspondientes.

El formulario y las instrucciones del estado permiten identificar los datos que se deben aportar, pero cada propietario debe revisar las reglas y plazos del municipio donde se ubica su vivienda. La ley cambia las pruebas admitidas y no garantiza por sí sola que toda solicitud sea aprobada.

Una de las seis leyes firmadas por Hochul

La modificación forma parte de un paquete de seis normas para veteranos, militares en servicio y sus familias. Entre las otras medidas, el comunicado de la gobernación menciona una autorización para que los gobiernos locales reduzcan o eliminen ciertos cargos por reformas de accesibilidad en hogares de veteranos con discapacidades relacionadas con el servicio.

La ley prmulgada por Hochul amplía las formas para documentar el servicio, entre ellas, el formulario DD214 Pexels

Otra norma busca facilitar la renovación anticipada del registro de un vehículo cuando su vencimiento coincida con un despliegue o tareas oficiales. Cada medida tiene condiciones propias y su implementación debe verificarse por separado.

Al anunciar la firma, Hochul vinculó el paquete con el apoyo a quienes sirvieron en las fuerzas armadas y a sus familias. Para los propietarios alcanzados por la exención de combate, el cambio concreto es la ampliación de la documentación que puede respaldar una solicitud.

La noticia en pocas líneas

¿Qué firmó Hochul en Nueva York? La gobernadora firmó el 11 de noviembre de 2026 una ley que amplía las pruebas de servicio admitidas para una exención fiscal de veteranos.

La gobernadora firmó el 11 de noviembre de 2026 una ley que amplía las pruebas de servicio admitidas para una exención fiscal de veteranos. ¿A quién puede beneficiar el cambio? A veteranos elegibles de zonas de combate que soliciten la exención residencial en Nueva York y acrediten su servicio con los documentos permitidos.

A veteranos elegibles de zonas de combate que soliciten la exención residencial en Nueva York y acrediten su servicio con los documentos permitidos. ¿Cuándo entra en vigor la norma de Nueva York? La ley A5578A/S1788A entra en vigor inmediatamente después de su firma del 11 de noviembre de 2026.

La ley A5578A/S1788A entra en vigor inmediatamente después de su firma del 11 de noviembre de 2026. ¿Cómo se solicita la exención para veteranos? La oficina de la senadora Hinchey indica presentar el formulario estatal RP-458-a ante el evaluador fiscal municipal, sujeto a las condiciones aplicables.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.