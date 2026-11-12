Chile dice que no necesita pedirle permiso a la Argentina por el buque que zarpará a Malvinas

SANTIAGO DE CHILE-. El canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, descartó en las últimas horas solicitarle autorización a la Argentina por la próxima navegación del buque chileno Danstar desde Punta Arenas, en el extremo sur chileno, hacia las islas Malvinas, invocando el derecho a libre navegación de Naciones Unidas. “Los países no piden permiso”, sostuvo.

Sus dichos tuvieron lugar tras las declaraciones de su par argentino, Pablo Quirno, quien sostuvo que la embarcación debe pedir permiso para cruzar aguas jurisdiccionales argentinas. “Por el estrecho de Magallanes pasan miles de barcos por año. Hay miles de barcos que piden autorización para cruzar cuando salen hacia las Malvinas”, señaló el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores el lunes por la noche en A24.

Ante los cuestionamientos argentinos, el canciller chileno precisó: “Chile cree en el derecho para la libre navegación, esa está garantizada, el derecho al libre paso, el paso inocente, como se llama en el derecho marítimo de la Convemar (Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar). Y confiamos que ese derecho se respetará”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna Jam Sta Rosa - AFP Pool

Luego de 15 años suspendida, el viaje de Danstar de bandera chilena, de la naviera Easter Island, busca reinaugurar la ruta comercial hacia Puerto Argentino en diciembre, con un cargamento de alimentos, maquinaria y materiales de construcción, de manera alternativa al abastecimiento que opera de manera regular desde Montevideo, Uruguay. La iniciativa entre privados permitirá a los habitantes de las islas acceder a algunos productos y es impulsada por la Development Corporation Falkland Islands y es firmemente respaldada por Punta Arenas.

“Queremos ser el gran supermercado de las islas”, afirmó en su momento el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, a la prensa local, al defender el carácter comercial de la operación.

No obstante, este viaje inquieta al gobierno argentino de Javier Milei por la intención de Reino Unido de explotar petróleo en la zona. Por ello, el canciller Quirno recordó el “compromiso del gobierno chileno de que esto no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas”.

En septiembre, se gestionó una discreta negociación entre Punta Arenas y el gobierno británico de las islas Malvinas para poner en marcha la ruta de comercio bilateral. En la actualidad, las islas Malvinas tienen a Montevideo como única conexión marítima con Sudamérica, lo que implica una navegación de casi 2000 kilómetros. Sin embargo, desde Punta Arenas la distancia se acorta a la mitad.

José Antonio Kast y Javier Milei en septiembre RAUL BRAVO - AFP

Un grupo de diplomáticos chilenos dejó filtrar a la prensa local su “indignación” porque la Argentina viene tolerando desde hace años el intercambio comercial regular entre las islas Malvinas y Uruguay, pero concentra sus maniobras de presión contra las embarcaciones chilenas.

La versión de un incidente forzado es negada por la Cancillería argentina, pero no deja de poner más tensión diplomática entre ambos países por la posible colaboración logística que Chile pueda prestar al proyecto de explotación petrolífera Sea Lion, a través de este buque de carga de 72 metros de eslora, de bandera chilena, que es operado por la naviera Easter Island Naviera.

Presentación ante el Tribunal de Mar

La Argentina concluyó el miércoles el reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar con un pedido de medidas urgentes ante el inminente comienzo de la explotación petrolera en el archipiélago, cuya soberanía es disputada con el Reino Unido.

La parte argentina refutó los argumentos británicos, insistiendo en la competencia del tribunal arbitral, la plausibilidad de los derechos argentinos, el riesgo de perjuicio irreparable y la urgencia de adoptar medidas provisionales antes del inicio de las perforaciones del proyecto Sea Lion, dijo la Presidencia a través de un comunicado de prensa.

Una plataforma de exploración petrolera en cercanías de las islas Malvinas

La Argentina sostiene que, mientras persista la controversia, el Reino Unido no puede avanzar unilateralmente en la explotación de recursos naturales no renovables y generar daños irreparables antes de que el tribunal arbitral esté en condiciones de intervenir.

De acuerdo con la información oficial, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se pronunciará cuando concluyan las audiencias, en un plazo estimado de tres semanas, de acuerdo con antecedentes.

Agencias ANSA y Xinxua.