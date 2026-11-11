Local Cops, Local Crimes Act: las leyes que protegen a los inmigrantes de redadas del ICE en Nueva York

Nueva York ha implementado varias disposiciones legales nuevas que afectan la aplicación de las leyes federales de inmigración civil. Una de ellas es la “Local Cops, Local Crime Act”, que prohíbe albergar en centros penitenciarios a personas detenidas por motivos migratorios.

En qué consiste la Local Cops, Local Crimes Act, la ley que busca proteger a los migrantes en Nueva York

La normativa fue promulgada el 27 de mayo de 2026 e impide a cualquier gobierno local, agentes policiales o centro de detención mantener acuerdos para detener personas por infracciones civiles a las leyes de inmigración federales.

La gobernadora Kathy Hochul establece una directriz clara que prohíbe a la policía local de Nueva York colaborar con el ICE en tareas de control migratorio civil Flickr govkathyhochul

De igual modo, el escrito prohíbe extender normativas que deleguen o permitan a oficiales y empleados locales realizar funciones de control o asistencia en la aplicación de leyes de inmigración. Allí hace alusión al acuerdo 287 (g).

“Al promulgar el estatuto, dejé en claro que nuestras fuerzas del orden locales deben centrarse en proteger a los neoyorquinos y mantener a los delincuentes peligrosos fuera de nuestras calles, en lugar de ayudar al ICE a llevar a cabo su agresiva agenda de deportaciones”, dijo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en su conferencia de prensa.

Restricciones en centros de detención

La ley también establece que ninguna entidad local puede abonar, subsidiar u otorgar incentivos financieros vinculados con la compra, construcción, gestión u operación de centros de detención migratoria.

La ley establece que ninguna entidad local debe abonar incentivos a centros de detención migratorios ICE

En ese sentido, para que el gobierno estatal apruebe un permiso de remodelación en este tipo de instalaciones, se debe cumplir con dos requisitos:

Emitir una notificación pública con 180 días de antelación

Solicitar y escuchar comentarios del público sobre la acción propuesta.

Excepciones para aplicar la Local Cops, Local Crimes

Conforme a la sección 170-k de la Ley Ejecutiva del Estado de Nueva York, la normativa cuenta con algunas excepciones. En principio, la ley no impide a ninguna entidad local o agencia policial cumplir con órdenes judiciales (estatales o federales), órdenes de arresto judiciales o cualquier otra medida formal requerida por ley.

La ley no impide a ninguna entidad local o agencia policial cumplir con órdenes judiciales (estatales o federales) Michael Nigro/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Asimismo, permite convenios con agencias migratorias para proveer espacio de detención a personas que enfrentan procesos o cargos penales federales pendientes. No obstante, se estipula de forma estricta que ningún acuerdo puede habilitar espacio para albergar a personas por infracciones civiles de inmigración.

“Los funcionarios locales no deberían realizar el trabajo de las autoridades federales de inmigración. Los recursos de los contribuyentes deben destinarse a mantener seguras a nuestras comunidades”, señaló la fiscal general, Letitia James.

Revés al ICE: otras leyes migratorias en Nueva York

El Empire State ha implementado otras medidas en el marco migratorio. En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani exigió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que dejen de usar estacionamientos municipales para preparar operativos migratorios.

El pedido se apoya en la Orden Ejecutiva 13, que Mamdani firmó el 6 de febrero. La norma prohíbe que personal de fuerzas de seguridad no municipales use lotes de la ciudad, propios o arrendados, como puntos de reunión, procesamiento o base de operaciones, salvo acuerdo formal u orden judicial.