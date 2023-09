escuchar

NUEVA YORK.– La ciudad de Nueva York empezará el martes a aplicar nuevas y estrictas regulaciones que limitan la capacidad de los residentes de alquilar casas a través de plataformas como Airbnb.

Se espera que la medida conduzca a la eliminación de miles de publicaciones de las plataformas. Es el último y potencialmente más trascendental capítulo en la disputa de años entre las grandes ciudades y las empresas de viviendas de alquiler temporario.

La ciudad sostiene que la proliferación de alquileres a corto plazo a través de Airbnb y otras plataformas ha hecho subir los alquileres y ha contribuido a alimentar la escasez de viviendas en Nueva York.

Airbnb dijo que las nuevas reglas equivalen a una “prohibición de facto” de la plataforma, y otros críticos dicen que la ciudad está cediendo al lobby de la industria hotelera y bloqueando opciones más baratas para los turistas.

¿Cuáles son las nuevas regulaciones?

Durante años, la ciudad ha sostenido que las leyes existentes impiden que las personas alquilen casas a huéspedes por menos de 30 días, a menos que el anfitrión esté presente durante la estancia. La ciudad también afirma que no se permite que se queden más de dos huéspedes a la vez y que deben tener fácil acceso a toda la casa.

Una imagen de Queens Bim - E+

Pero sigue habiendo numerosos listados de alquileres de departamentos y casas enteras, y la ciudad ha argumentado que empresas como Airbnb no están vigilando sus plataformas con la suficiente agresividad como para erradicar a los infractores. Un funcionario de la ciudad afirmó en un expediente judicial de julio que más de la mitad de los ingresos netos de 85 millones de dólares de Airbnb en 2022 por alquileres a corto plazo en la ciudad de Nueva York provinieron de actividades ilegales. Airbnb cuestiona la cifra.

Las nuevas regulaciones, que la ciudad comenzará a hacer cumplir el martes después de una serie de impugnaciones judiciales, exigen que los anfitriones se registren en la ciudad para poder alquilar a corto plazo.

Para cobrar las tarifas asociadas con las estancias de corta duración, Airbnb, VRBO, Booking y otras empresas deben comprobar que la solicitud de registro del anfitrión haya sido aprobada. A partir del martes, los anfitriones que violen las reglas podrían enfrentar multas de hasta 5000 dólares por infractores reincidentes, y las plataformas podrían recibir multas de hasta 1500 dólares por transacciones que involucren alquileres ilegales.

La ciudad no respondió a las preguntas sobre las nuevas reglas.

¿Por qué restringir los alquileres temporarios?

Los funcionarios de la ciudad estimaron que a fines de 2022 había aproximadamente 10.000 anuncios de Airbnb que eran alquileres ilegales a corto plazo. Han argumentado que alquilar esas casas a turistas y visitantes en lugar de a neoyorquinos exacerba la aguda escasez de viviendas en la ciudad y hace que vivir en la ciudad sea aún más caro.

Los residentes que viven en edificios en los que hay departamentos de alquiler a corto plazo también se han quejado de que los huéspedes transitorios conllevan un mayor riesgo de delincuencia y de ruido excesivo y problemas de limpieza.

También está la influencia de la industria hotelera, competidora de plataformas como Airbnb. El Hotel Trades Council, un lobby poderoso aliado del alcalde Eric Adams, ha luchado durante mucho tiempo contra la expansión de plataformas como Airbnb.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams @Mayor Eric Adams

¿Cuál es el argumento a favor de los alquileres temporarios?

Airbnb dice que el alquiler de viviendas a corto plazo ayuda a la economía turística de la ciudad, especialmente en partes de la ciudad donde hay pocos hoteles. La compañía ha luchado contra las nuevas reglas en los tribunales, bajo el argumento de que la interpretación de la ciudad de Nueva York de sus propias leyes es “irrazonable”.

Airbnb también ha sostenido que el sistema de registro es innecesariamente complejo. Su demanda fue desestimada el mes pasado.

“La ciudad está enviando un mensaje claro a millones de visitantes potenciales que ahora tendrán menos opciones de alojamiento cuando visiten la ciudad de Nueva York: no son bienvenidos”, dijo Theo Yedinsky, director de políticas globales de Airbnb.

¿Qué pasa a partir del martes?

Habrá muchos menos anuncios de Airbnb disponibles.

Cualquier alquiler temporario través de plataformas como Airbnb para unidades que no estén clasificadas como “hoteles” y no hayan sido registradas en la ciudad probablemente ya no estará disponible. Airbnb dijo que algunos anuncios se convertirán automáticamente en alquileres a largo plazo y otros se desactivarán.

La Estatua de la Libertad, ícono de la ciudad KENA BETANCUR - AFP

Airbnb estimó el mes pasado que había casi 15.000 anfitriones que tenían listados activos para alquileres a corto plazo en casas en toda la ciudad. A finales de julio, la ciudad había recibido alrededor de 1600 solicitudes de registro. Sólo se habían aprobado 141.

Airbnb dijo que desde mediados de agosto ha impedido que las personas realicen reservas a corto plazo en la ciudad de Nueva York para después del martes.

Ni Airbnb ni la ciudad pudieron proporcionar datos actualizados sobre la cantidad de anuncios que se espera que sean eliminados.

AirDNA, una empresa de análisis de alquileres, estimó que de los aproximadamente 13.500 listados activos de departamentos y casas enteras en Airbnb en julio, alrededor de 6000 parecían ser de unidades clasificadas como hoteles u ofrecían alquileres a largo plazo, lo que deja a unas 7500 unidades que podrían ser afectados por las nuevas normas.

¿Se cancelará mi reserva?

Si ha reservado un Airbnb por menos de 30 días después del martes, podrían suceder algunas cosas.

Si el check in es antes del 1 de diciembre, la reserva no será cancelada. Pero las reservas para después del 2 de diciembre serán canceladas y reembolsadas, según la empresa. Airbnb no dijo cuántas reservas de este tipo había.

The New York Times