Ya es oficial: Hochul anuncia fondos para construir cerca de 1800 apartamentos asequibles en Nueva York

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, anunció nuevos fondos por un total de casi 270 millones de dólares en créditos fiscales y subsidios disponibles para crear y preservar viviendas asequibles. Ahora, la División de Vivienda y Renovación Comunitaria estatal (HCR, por sus siglas en inglés) recibirá propuestas hasta septiembre de 2026 para construir o restaurar cerca de 1800 apartamentos.

Hochul abre la convocatoria de casi US$270 millones para viviendas asequibles en Nueva York

La Oficina de la Gobernadora emitió un comunicado el lunes 13 de julio en el que informó la entrega de US$270 millones para luchar contra la crisis habitacional en el Estado Imperial. El monto total se distribuirá entre distintos programas, y Hochul anunció que ya se aceptan propuestas para las subvenciones anuales estatales.

La gobernadora Hochul anunció una inversión de US$270 millones para la vivienda asequible de Nueva York Fotomontaje editado con IA (Gobierno de Nueva York)

“Las familias de todo Nueva York merecen viviendas seguras, sostenibles y asequibles, y mi administración está comprometida a proporcionárselas”, declaró la gobernadora. En esa línea, se refirió a la importancia de la inversión para su agenda de asequibilidad, con el objetivo de crear o preservar más de 100 mil unidades en los próximos años.

“Estas inversiones específicas de 270 millones de dólares serán una parte fundamental de nuestro Plan de Vivienda Quinquenal y se alinean perfectamente con nuestra agenda, permitiendo a los promotores construir y preservar viviendas asequibles de forma más rápida y eficiente en todos los rincones del estado”, explicó.

Para concluir, sostuvo que los proyectos resultantes “transformarán los barrios, reducirán los costos para los neoyorquinos y fortalecerán las comunidades”.

Los interesados tienen tiempo hasta el 10 de septiembre para presentar propuestas para aplicar a las subvenciones anunciadas por Hochul Freepik

Créditos fiscales y subsidios de HCR para crear 1800 viviendas asequibles

El programa, administrado por HCR, aceptará propuestas hasta el 10 de septiembre de este año. El financiamiento se realizará de la siguiente manera:

US$58 millones en créditos fiscales federales del 9% para hogares de bajos ingresos (LIHTC)

en créditos fiscales federales del 9% para hogares de bajos ingresos (LIHTC) US$10 millones en créditos fiscales estatales del estado de Nueva York para hogares de bajos ingresos (SLIHC)

en créditos fiscales estatales del estado de Nueva York para hogares de bajos ingresos (SLIHC) Más de US$200 millones en programas estatales de préstamos y subsidios de capital

De acuerdo con la información compartida por la oficina de la gobernadora, la solicitud de propuestas del 9% LIHTC, que se publica una vez al año, es un proceso altamente competitivo mediante el cual HCR busca propuestas para la creación y preservación de viviendas asequibles de alta calidad en todo el estado.

Los peticionarios elegibles que propongan proyectos de inmuebles multifamiliares asequibles pueden solicitar el crédito fiscal LIHTC del 9%, el SLIHC y la financiación de préstamos subsidiados.

Para conocer los requisitos, las personas y compañías interesadas pueden acceder a la página oficial de solicitud de propuestas (RFP) de la agencia. Allí se encuentra toda la información relevante de los subsidios, incluidos los recursos disponibles y las condiciones de presentación. Además, el gobierno indicó que todos los solicitantes deben participar en una sesión de asistencia técnica de HCR dentro de los 12 meses posteriores a la fecha límite de presentación de la solicitud.

Crisis de vivienda en Nueva York y las metas del plan quinquenal de Hochul

La asignación de recursos mediante subvenciones se enmarca en la agenda de asequibilidad de la gobernadora, que apunta a mitigar la crisis habitacional de Nueva York.

Para los inquilinos que ganan menos de US$70.000, la proporción típica de alquiler sobre ingresos fue del 54% en 2023, según un informe del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés). Además, aproximadamente 307.200 hogares inquilinos (13%) aseguraron no haber pagado al menos un mes de renta en aquel año por falta de dinero.

Otro informe, elaborado por la Junta de Bienes Raíces de Nueva York, reveló a fines de 2025 que la Gran Manzana necesita construir 13.147 unidades por trimestre hasta 2034, lo que representa un aumento de aproximadamente el 39% en la producción, para alcanzar la meta de 500 mil unidades para ese año.

En el Presupuesto Ejecutivo para el Año Fiscal 2027, Hochul incluyó fondos para crear o preservar 100 mil unidades en todo el estado. En esta cantidad se cuentan 10.000 con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables, junto con la mejora de otros 50.000 hogares.